Nuova gaffe di Macron | Francesi vogliono tutto senza far sforzi

L’Eredità - Nuova clamorosa gaffe : “Che Guevara? Si chiamava Eugenio” : I concorrenti de L’Eredità ormai fanno una gaffe dopo l’altra e non finiscono mai di stupire i telespettatori di Rai1 ma l’ultima è stata davvero esilarante. Nella puntata di giovedì sera, Flavio Insinna fa una domanda molto semplice a Virgilio, uno dei concorrenti del gioco: “Quel era il primo nome del rivoluzionario argentino Guevara, conosciuto da tutti come ‘Che’?”, chiede il conduttore. La risposta ...

Nuova gaffe a L'Eredità : la parola 'Timbuctù' è quasi svelata - ma il concorrente non indovina : Che uno possa non conoscere un’antica città del Mali ci sta. Che però non indovini la risposta quasi trascritta, con una sola lettera mancante, un po’ meno.A L’Eredità va in scena un’altra gaffe, l’ennesima. Stavolta nessuna data errata o personaggio storico collocato nel periodo sbagliato. Lo scivolone avviene durante il tradizionale duello, con il concorrente Andrea che dilapida quasi tutti i sessanta secondi a disposizione per una ...