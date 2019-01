Le piccole e grandi comunità di Charles Fréger in mostra all’Armani Silos a Milano

«L’Amica geniale» : la parola alle piccole e grandi protagoniste della serie : L’amica geniale sta per arrivare (finalmente) anche da noi. Dal 27 novembre, la serie di Saverio Costanzo tratta dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante andrà in onda su Raiuno e Timvision (in 4K anche su TivùSat). Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia e la messa in onda negli Stati Uniti, la storia d’amicizia tra Lila (Ludovica Nasti da bambina e Gaia Girace da adolescente) ed Elena (Elisa Del Genio e Margherita ...