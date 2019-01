Ecuador, incendio in clinica: 18 morti

: RT @Atlantide4world: #Ecuador:almeno 18 persone sono morte e circa una decina sono rimaste ferite a #Guayaquil, a causa di un incendio div… - ecuabot : RT @Atlantide4world: #Ecuador:almeno 18 persone sono morte e circa una decina sono rimaste ferite a #Guayaquil, a causa di un incendio div… - Atlantide4world : #Ecuador:almeno 18 persone sono morte e circa una decina sono rimaste ferite a #Guayaquil, a causa di un incendio… -

Diciotto persone sono morte a Guayaquil, in, a causa dell'che ha interessato unaspecializzata nel trattamento delle dipendenze da droga o alcol. Lo ha riferito la Protezipne civile. Le vittime sono morte per asfissia all'interno dell'edificio, mentre un ferito è deceduto durante il trasporto in ospedale. Diversi feriti hanno riportato danni alle vie respiratorie.L'è scoppiato per causa ancora da chiarire.(Di sabato 12 gennaio 2019)