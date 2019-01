Destra e sinistra non esistono più O forse esistono ancora | unite sotto la stessa

Antifascismo - Gifuni : 'A Destra non hanno mai dimenticato le parole - a sinistra sì' : 'A destra non hanno mai dimenticato le parole, a sinistra invece sì, c'è imbarazzo a pronunciare la parola fascismo e Antifascismo. La baggianata...

Massimo Cacciari : "Dilettanti - penosi. Da sinistra a Destra stanno distruggendo la democrazia" : "Potevano esserci proposte serie sia da destra sia da sinistra. E invece nulla. Tentativi penosi, abborracciati, dilettanteschi, privi di ogni sistematicità. E oggi ecco il risultato: un governo retto da forze politiche che o ignorano la profondità della crisi che investe la democrazia rappresentati

Ha ancora senso parlare di Destra e sinistra? : Chi c’è andato più vicino, finora, è stato Giuliano da Empoli. Che in un’intervista a Steve Bannon pubblicata sul Foglio il 1 ottobre scorso si è spinto fino a dire “il cleavage principale oggi è questo, apertura versus chiusura, e non cancella ma rende certo molto meno rilevante il vecchio schema d

Decreto sicurezza - la grande alleanza Destra-sinistra anti-Salvini : La grande alleanza anti-Salvini sul Decreto sicurezza è guidata dalla coppia più strana che si possa immaginare. Quella formata, è tutta siciliana, da due nemici che storicamente sono sempre stati ...

"Ora portiamo il Cambiamento a BruxellesPronti Manifesto e alleanze per un'Europa diversa Né Destra sovranista né sinistra : cittadini al centro" : Dal bilancio del semestre alle priorità future, dai rapporti con la Lega a un'Europa dei cittadini "senza destra sovranità né sinistra": su Affaritaliani.it la prima intervista del vicepremier Luigi Di Maio dopo la manovra Segui su affaritaliani.it

I M5S è di Destra o di sinistra? Una buona parte è di sinistra ma la Lega lo sta influenzando : I successi del 2012 e 2013 si baserebbero proprio sull'anti politica spinta su livelli molto aggressivi. In questa fase il M5S avrebbe attinto voti da destra, dall'estensione e in certa misura dal Pd.

X Factor 2018 - Anastasio e le sue simpatie per CasaPound : «Io né di Destra né di sinistra» : simpatie per CasaPound e Matteo Salvini? Per Anastasio, trionfatore annunciato dell'ultima edizione di X Factor , è tutto frutto dell'interpretazione errata del suo profilo Facebook. Riferendosi agli ...

Beppe Grillo 'La sicurezza è un falso problema'/ Il grillino 'Tav? Non è questione di Destra o sinistra' - IlSussidiario.net : Beppe Grillo 'La sicurezza è un falso problema'. Il grillino 'Tav? Non è questione di destra o sinistra, bisogna sedersi ad un tavolo'

Oggi non c'è più Destra e sinistra : solo le persone sono contro l'élite. I "giubbotti gialli" stanno creando una nuova storia politica - una nuova ideologia. - : Ma Christopher Lasch ha notato quella che si manifestaattualmente come una nuova tendenza politica: sono le élite che stanno distruggendo la cultura e il Logos Europeo Oggi. Queste nuove élite ...

Tav : Grillo - 'Non è questione di Destra o sinistra - serve tavolo con ingegneri e filosofi' : 'Non è questione di destra, sinistra, centro, movimento o non movimento: bisogna sedersi ad un tavolo con ingegneri, architetti, filosofi ed artisti e contaminarsi'. Lo ha detto Beppe Grillo parlando ...

"Gilet gialli - non è Destra o sinistra. È tutti contro Macron". Intervista a Toni Negri : "Rivolta. Una rivolta del popolo nei confronti del re. Una cosa completamente francese".Semplice così, eppure complesso: di certo allarmante. Nella sua Parigi, la città dove vive da tanti anni, il professor Toni Negri cerca di dare una lettura alle proteste che da settimane stanno sconvolgendo la Francia. I 'gilet jaunes', i 'gilet gialli', non sono fenomeno facile da leggere nemmeno per lui, che di movimenti operai e studenteschi ...