Matteo Salvini torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio | “Guadagna in un mese quanto

Marco Travaglio - il delirio grillino : "Perché Matteo Salvini deve ringraziare Giuseppe Conte" : Leggere gli editoriali di Marco Travaglio è un'attività davvero spassosa. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano, il capo-ultrà grillino, non sa più cosa inventarsi pur di difendere il suo partito di riferimento, quello guidato da Luigi Di Maio. E il direttore non delude le aspettative nemmen

Matteo Renzi difende Claudio Baglioni : “Salvini ha scatenato l’inferno - si è montato la testa” : Matteo Renzi difende Claudio Baglioni dai tweet di Salvini. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha esposto le sue opinioni sulla questione migranti e si è detto favorevole allo sbarco di 49 persone in Italia, in mare in attesa del lasciapassare ufficiale, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival della Canzone Italiana. Claudio Baglioni ha ricordato il suo impegno volto all'accoglienza, l'associazione O'scià e ...

Sondaggio : la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salviniperde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l’inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti dal giorno successivo alle elezioni politiche di marzo 2018). Ma il vento cambia anche per Forza Italia, almeno secondo quanto messo nero su ...

La pasta del Capitano : perché Matteo Salvini ci infesta di foto di lui che mangia : Feltrinelli,, compilato dal Lévi-Strauss dell'antropologia politica italiana, Filippo Ceccarelli: democristiani in osteria, Montanelli che iconizza Fanfani mentre rumina una banana, Craxi in ...

Sondaggio Tecnè - la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salvini perde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l'inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti da

Matteo Salvini : “Migliaia di terremotati fuori dalle loro case - voglio occuparmi prima di loro” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rilancia la questione dei terremotati del Centro Italia: "Dopo anni ci sono ancora migliaia di italiani terremotati fuori dalle loro case. Io mi voglio occupare prima di loro. Sbaglio?". L'obiettivo del vicepresidente del Consiglio è quello di "rimandare nelle loro case" i terremotati.Continua a leggere

Matteo Salvini - sfogo privato contro M5s e Giuseppe Conte : "Così non si va avanti" : Caso rientrato? Fino ad un certo punto. Il blitz di Giuseppe Conte sull'immigrazione rischia di aver compromesso definitivamente i suoi rapporti con Matteo Salvini. Mai la tensione tra premier e vicepremier leghista era stata così alta. Salvini, ovviamente, non ha accettato né può farlo le interfere

Sanremo Claudio Baglioni contro Matteo Salvini : Le dichiarazioni che ha fatto Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: «Mai più all’Ariston se ci sono io», avrebbe detto. «Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di ...

Luca Zaia avverte Matteo Salvini : 'Immigrazione - la prova del nove. Occhio al golpe' : 'Questo fastidio che si respira nei nostri confronti, la lotta contro Salvini e la Lega è il Gattopardo che non vuole rassegnarsi al fatto che un certo mondo è finito. Ci dicono razzisti, non umani...

Leoluca Orlando perde miseramente la guerra contro Matteo Salvini : l'ufficio anagrafe... : Trenta pratiche già istruite restano in attesa all'ufficio anagrafe di Palermo, mentre per quelle nuove si prende tempo per capire il da farsi. Passano i giorni e aumenta il numero delle istanze di iscrizione presentate da immigrati richiedenti asilo non ancora accolte. Nei giorni scorsi in modo pla

Luca Zaia avverte Matteo Salvini : "Immigrazione - la prova del nove. Occhio al golpe" : Presidente Luca Zaia, sembra che sui migranti il contratto scricchioli un pochino... «Rousseau, che non è la piattaforma dei grillini, è stato il padre della rivoluzione francese. Ha scritto il "contratto sociale", un tomo fondamentale e ispiratore della democrazia moderna. Dice che il popolo delega

Giuseppe Conte seppellito dal sondaggio : il 63% degli italiani sta con Matteo Salvini : Per Matteo Salvini è una questione di 'principi e civiltà'. Detto in altro modo, il problema non è tanto capire chi pagherà pranzi e cene ai 49 migranti arrivati ieri a Malta, ma stabilire chi comanda ...

Paolo Becchi : il piano di Giuseppe Conte per far fuori Matteo Salvini : Che la cosa dovesse prima o poi accadere, c'era da aspettarselo. Quando un partito, come il M5S, non è in grado di esprimere dal suo interno una leadership forte, una classe dirigente autorevole e si trova costretto a pescare fuori dalle sue acque, i problemi non possono tardare a manifestarsi. Cert

Trivelle. Matteo Salvini umilia i grillini : “Stupido bloccare autorizzazioni” : Lega all’attacco dei grillini. Gli alleati di Governo litigano su tutto. I nodi sono venuti al pettine. Da una parte