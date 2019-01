Europei pista lunga | Lollobrigida show E' seconda nella allround

Europei pista Lunga – Lollobrigida parte subito fortissimo a Collalbo : Nella prima giornata della rassegna continentale l’azzurra Lollobrigida è seconda dopo due gare nella classifica generale Allround in virtù del 3° posto sui 500 (con primato personale) e sui 3000 metri Grandissima partenza per l’Italia della Pista Lunga nella prima giornata degli Europei di casa di Collalbo. A portare in alto i colori azzurri l’atleta tricolore più attesa alla vigilia della rassegna ...

Short Track - Europei di Dordrecht : l’Italia pronta a scendere in pista - il programma delle gare : In Olanda gli azzurri degli allenatori Barthell e Pandov si preparano all’esordio di domani nella rassegna continentale. Speranze tricolori con Martina Valcepina e per entrambe le staffette Preparativi ultimati a Dordrecht, in Olanda, dove da domani prendono il via i Campionati Europei 2019 di Short Track. Il nuovo anno parte così con un grandissimo appuntamento a cui parteciperà anche l’Italia degli allenatori Anthony Barthell ...

Pista Lunga – Al via domani gli Europei a Collalbo : La Nazionale del d.t. Marchetto impegnata da domani nella tre giorni della rassegna continentale sul ghiaccio dell’Arena Ritten. Giovannini e Lollobrigida i leader azzurri Il primo grande appuntamento internazionale del 2019 è alle porte. Cominciano infatti domani a Collalbo i Campionati Europei di Pista Lunga con i più grandi pattinatori del continente pronti a sfidarsi sul velocissimo ghiaccio dell’Arena Ritten: dopo le ...