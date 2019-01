Tav : Chiamparino - governo decida - non ha più alibi : "Il governo decida non ha più alibi". ad affermarlo il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino, che dice: "Ora i dati tecnici ci sono, li completi e dica un Si' o un no". Chiamparino ha poi aggiunto: "Non mi stupirebbe se i dati tecnici dell'analisi costi benefici fornissero un risultato negativo perchè il professor Ponti e il suo gruppo di collaboratori non hanno mai fatto mistero ...

Tav - Chiamparino : “Analisi negativa? Il Governo non ha più alibi : dica sì o no. Chiederò referendum” : “Ora il Governo non ha più alibi: decidano, che sia un sì o un no alla Tav”. Lo ha detto Sergio Chiamparino, dopo le indiscrezioni sull’esito negativo dell’analisi costi benefici. “Non mi stupirebbe se l’analisi costi benefici desse un risultato negativo: il professor Ponti non ha mai fatto mistero della sua convinzione. Bisogna aggiungere le valutazioni sui costi del non fare e quelle politiche: quanto vale ...

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici. Chiamparino : «Ora il governo decida» : L’annuncio del professor Ponti durante la diretta su Sky Tg 24. La replica in diretta del governatore del Piemonte

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici. Chiamparino “Ora il Governo decida” : «Devo dare atto al professor Ponti e al suo staff che hanno rispettato le scadenze: al netto delle feste di Natale, che ovviamente vanno santificate. Ora attendiamo che il Governo prenda le sue determinazioni». Così Sergio Chiamparino, in diretta su Sky Tg 24 con il professor Marco Ponti, capo del team scelto dal ministro delle Infrastrutture Danil...

Chiamparino - sulla Tav basta rinvii : ANSA, - TORINO, 9 GEN - "Il professor Ponti ha annunciato di aver consegnato al governo l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. A questo punto non c'è più alcuna ragione per differire una ...

Tav - Ponti : consegnata al governo l'analisi costi-benefici. Chiamparino : "Governo decida in fretta" : Tocca alla politica, spero che si esprima rapidamente". "Non posso parlare degli esiti dei conti - ha spiegato - perché l'accordo tra il ministro Toninelli e il mio gruppo è che se ne parli solo ...

Tav - presentata la costi-benefici : giudizio negativo. Chiamparino : nessuna ragione per rinviare decisione : Il professor Marco Ponti ha annunciato a Sky Tg24 la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti.. «L'analisi - ha...

Tav - Chiamparino : 'Il governo dica cosa vuole' : 'È una manifestazione diversa da quella del 10 novembre, serve per dire che il governo si assuma la responsabilità di comunicare cosa vuole fare: non si può più menare il can per l'aia'. Così il ...

Tav : Chiamparino - cifre Toninelli vecchie : ANSA, - TORINO, 8 GEN - Le cifre di spesa per la Tav Torino-Lione di cui ha parlato oggi il ministro Toninelli "sono precedenti all'accordo internazionale del 2012 che di fatto ha dimezzato i costi ...

Tav - il movimento del Sì torna in piazza il 12 gennaio. Chiamparino : “Ci sarò - governo continua a rinviare decisione” : Il fronte del Sì al Tav Torino-Lione annuncia una nuova mobilitazione sotto la Mole per sabato 12 gennaio. Una seconda protesta, sempre in piazza Castello e a due mesi di distanza dalla prima manifestazione, dal titolo ‘Tav: basta con gli indugi. Il fututo dell’Italia passa dalle infrastrutture’. “L’ennesimo rinvio del governo – spiegano gli organizzatori – mette una seria ipoteca su 800 milioni di fondi ...

Tav - Chiamparino : pronti a gestire noi : 16.14 "E intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il Commissario di governo sulla TorinoLione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Così il presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, nella conferenza stampa di fine anno. "E un segno incontrovertibile della volontà del governo di non voler fare l'opera", aggiunge, annunciando l'istituzione dell'Osservatorio sulla Tav in seno regionale,e la ...

Tav - Chiamparino : silenzio governo intollerabile - pronti a farla noi : "E' intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Lo dice il presidente della ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

Tav - Chiamparino : silenzio governo intollerabile - pronti a farla : Torino, 28 dic., askanews, - 'È intollerabile e inconcepibile che il governo non dica niente sul fatto che scade il commissario di governo sulla Torino-Lione, non dico il commissario Basettoni, così ...