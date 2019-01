Si può vivere per sempre? Come sconfiggere la morte e le sue infinite domande

ilfattoquotidiano

: #Vescovi del #Venezuela: illegittimo un nuovo mandato presidenziale per #Maduro. Il popolo non può vivere nell'ingi… - vaticannews_it : #Vescovi del #Venezuela: illegittimo un nuovo mandato presidenziale per #Maduro. Il popolo non può vivere nell'ingi… - juventusfc : Perché un anno come quello passato si può vivere solo se si lavora sodo. Le più belle ?? degli allenamenti del 2018… - angelomangiante : Papa Francesco: 'Meglio vivere da atei che andare in Chiesa e poi odiare gli altri'. Ha ragione il Santo Padre. Ver… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Si puòper? È l’interrogativo che si pone monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita e Gran cancelliere del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia. Nel suo ultimo libro intitolatoper. L’esistenza, il tempo e l’Oltre (Piemme) Paglia, tra i fondatori insieme con Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio, risponde a tutte leche ruotano intorno al tema della, un vero e proprio tabù per gli uomini di ogni epoca e di ogni cultura. E lo fa non da una cattedra altissima e lontana dalla realtà, bensì con quell’esperienza concreta e quotidiana di vita che lo fa davvero entrare in dialogo con chiunque si pone lesul senso finale dell’esistenza.“Perché – si domanda Paglia – parlare della vita dopo la? E soprattutto, possiamo parlarne ...