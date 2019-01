Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell’ecosistema della Terra | ESA

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenzavegetazione terrestre al fine di quantificare l’attività di fotosintesi.Thales Alenia Space è prime contractor del programma ed ha siglato anche un accordo di novazione per integrare il contratto che ESA ha assegnato a Leonardo nel 2016 per lo sviluppo dello strumento FLORIS. Il valore complessivo del contratto ammonta a circa 150 milioni di Euro.Thales Alenia Space sarà a capo di un consorzio per il programma FLEX che include le proprie società controllate e diversi partner ...