Migranti | Conte | Caso eccezionale non mette in discussione linea governo

Sea Watch - Giuseppe Conte : “È stato un caso eccezionale - nostra fermezza su Migranti non cambia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sulla questione dei migranti e delle navi Sea Watch e Sea Eye: "Un caso eccezionale, una soluzione eccezionale che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione". Intanto Salvini chiude la polemica con Conte: "Ci siamo chiariti".Continua a leggere

Migranti - Conte : chiediamo reciprocità Ue : 20.25 "L'Italia rispetta gli impegni e le regole, ma chiede reciprocità". Così il premier Conte in un video su Facebook. "E' per questa ragione - spiega - che ho sollecitato il commissario Avramopoulos affinché si faccia carico anche della redistribuzione dei Migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania e che non sono stati ancora ricollocati". "Vogliamo che anche gli altri Stati Ue si facciano carico e diano seguito agli ...

Migranti - pace armata tra Conte e Salvini. La Ue apre all’Italia sui ricollocamenti : È una pace armata che può essere letta in due modi differenti. A seconda della prospettiva scelta. E dell’interpretazione che si dà ai tempi degli eventi. Perché da una parte Giuseppe Conte conferma «l’impegno di accogliere» i Migranti della Sea Watch e della Sea Eye e precisa che «in attesa dei trasferimenti chiederà un incontro urgente con Avramo...

Sea Watch - pace armata tra Conte e Salvini sui Migranti : “Poco più di 10 in Italia affidati alla Chiesa Valdese” : È una pace armata che può essere letta in due modi differenti. A seconda della prospettiva scelta. E dell’interpretazione che si dà ai tempi degli eventi. Perché da una parte Giuseppe Conte conferma «l’impegno di accogliere» i migranti della Sea Watch e della Sea Eye e precisa che «in attesa dei trasferimenti chiederà un incontro urgente con Avramo...

Migranti - Conte la spunta su Salvini : «Più di 10 in Italia affidati alla chiesa valdese» : Il premier Conte ottiene da Matteo Salvini il via libera all'intesa da lui siglata con l'Ue. Ma il colloquio, durato un'ora e mezza, non scioglie i tanti nodi sul tavolo del governo: dalla Tav, su cui si prende ancora tempo al decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che rischia di slittare alla prossima settimana...