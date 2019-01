Migranti | Valdesi | pronti ad accoglierli in Sicilia e Piemonte

agi

: Vertice notturno a palazzo Chigi: dieci migranti della Sea Watch saranno accolti dalla Chiesa Valdese?… - RaiNews : Vertice notturno a palazzo Chigi: dieci migranti della Sea Watch saranno accolti dalla Chiesa Valdese?… - StampaTorino : Sea Watch, i Valdesi accolgono in Piemonte dieci migranti grazie ai fondi dell'8 per mille - Agenzia_Ansa : -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Saranno dieci in tutto i profughi sbarcati a Malta che arriveranno in Italia. "E' tutto pronto per l'accoglienza - fa sapere la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia - abbiamo diverse strutture in grado di riceverli sia nel Nord Italia, in, che a Scicli, in, dove accogliamo famiglie e mamme con bambini. Andranno in strutture della Chiesa valdese e delle chiese evangeliche. Attendiamo di conoscerli, per ciascuno ci sarà un progetto personale" Fa sapere Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola valdese: "Ringraziamo chi, finalmente, ha contribuito a chiudere una pagina vergognosa e disumana della politica europea. Siamo felici di dare il nostro contributo e ci occuperemo di queste persone riconoscendo la loro dignità, come abbiamo sempre continuato a fare con tutti, anche con tanti italiani, di cui noi ci ...