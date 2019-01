Il passaporto più potente al mondo? Parla giapponese

vanityfair

: RT @sindelicato: @noitre32 LA VOLONTÀ DELLA MAGGIORANZA DEL POPOLO VA RISPETTATA. QUESTA È LA DEMOCRAZIA. Il popolo italiano non vuole più… - attilioc39 : RT @sindelicato: @noitre32 LA VOLONTÀ DELLA MAGGIORANZA DEL POPOLO VA RISPETTATA. QUESTA È LA DEMOCRAZIA. Il popolo italiano non vuole più… - attilioc39 : RT @sindelicato: LA VOLONTÀ DELLA MAGGIORANZA DEL POPOLO VA RISPETTATA. QUESTA È LA DEMOCRAZIA. Il popolo italiano non vuole più clandesti… - Matteo_DiMaio : e anche allora nascondi l’inno nazionale sotto il respiro soltanto strappare il passaporto nei bagni di un aeroport… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) 10) Australia, Islanda, Nuova Zelanda (181 nazioni)9) Malta (182 nazioni)8) Repubblica Ceca (183 nazioni)7) Belgio, Canada, Grecia, Irlanda (184 nazioni)6) Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svizzera, UK, USA (185 nazioni)5) Lussemburgo e Spagna (186 nazioni)4) Danimarca, Finlandia, Italia, Svezia (187 nazioni)3) Francia e Germania (188 nazioni)2) Singapore e Corea del Sud (189 nazioni)1) Giappone (190 nazioni)È tutta asiatica la testa della classifica dei passaporti che, letteralmente, aprono più porte al. In testa, per il secondo trimestre consecutivo c’è il Giappone, seguito da Singapore e Corea del Sud. Non pensate che arrivi poi ungli Stati Uniti. C’è molta Europa a precederli.La classifica è quella che arriva regolarmente dall’Henley Passport Index e conta in quanti paesi si è bene accetti in base alche si presenta al controllo ...