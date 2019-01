Che ne sarà di Amazon dopo il divorzio dei Bezos?

Bambina si impicca per fare un regalo alla mamma : 'Volevi Che non fossi mai nata ora sarai felice' : La piccola si sarebbe tolta la vita per rendere sua madre 'la donna più felice del mondo'. La piccola si è impiccata il 6 gennaio, nel giorno del Three Kings Day, o ' El Dia de Reyes ' , un festival ...

Love is in the Bin - l'opera di Banksy Che si è autodistrutta sarà esposta in un museo tedesco : Sono trascorsi circa tre mesi da quell’epica asta di Sotheby’s in cui La Ragazza con il Palloncino di Banksy ha deciso di auto triturarsi subito dopo essere stata battuta per circa un milione di sterline, attirando su di sé l’attenzione internazionale e arrivando quasi a duplicare il proprio valore nell’arco di quei pochi, distruttivi secondi. E così oggi quell’opera, ribattezzata nel frattempo Love ...

MasterChef All Stars : in finale debutta Giorgio Locatelli e tornano i vecchi vincitori. Chi sarà il campione? : Masterchef All Stars Sono risultati i migliori dei migliori. E tutti e cinque i concorrenti ancora in gara – Danny, Maradona, Michele, Rubina e Simone – hanno un unico grande obiettivo: vincere Masterchef All Stars. Stasera alle ore 21.15 su Sky Uno, va in onda l’ultimo appuntamento del cooking show. Voglia di riscatto e rivincita, ma anche la volontà di mostrare la propria crescita professionale rispetto all’edizione di Masterchef ...

Buffy torna in TV - Sarah MiChelle Gellar protagonista di una nuova serie : il commento della star : Sarah Michelle Gellar torna sul piccolo schermo con una nuova serie televisiva. Per chi aspettava un ritorno dell'indimenticabile Buffy l'ammazzavampiri dovrà ricredersi: l'attrice sarà infatti la protagonista di un progetto prodotto dalla celebre conduttrice Ellen DeGeneres e dal titolo Sometimes I Lie. La miniserie è basata sul romanzo d'esordio della scrittrice Alice Feeney, e Sarah Michelle Gellar ricoprirà il ruolo di Amber Reynolds, una ...

L'ex Buffy - Sarah MiChelle Gellar ci riprova : sarà protagonista di Sometimes I Lie : Sarah Michelle Gellar prova a rilanciare la propria carriera con un formato che va tanto di moda negli ultimi anni come quello della miniserie.Dopo Buffy l'attrice non ha trovato un nuovo grande successo e vive soprattutto del ricordo dei fan della serie diventata nel tempo un cult internazionale. Negli ultimi anni Sarah Michelle Gellar ha selezionato con attenzione i progetti cui prender parte, finendo però per incappare due sonori flop ...

Sanremo 2019 - Checco Zalone non ci sarà : "Non ho il coraggio di andarci" : Checco Zalone ha smentito la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo, ventilata ieri in conferenza stampa da Claudio Bisio. Il comico, intervenendo ai microfoni di I Lunatici su Rai Radio2, ha spiegato: Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di Sanremo. Io superospite? Sono ...

La Fed assicura Che sarà "paziente" sul rialzo dei tassi : La Federal Reserve ha alzato il velo sui verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale americana, mostrando una certa pazienza nell'alzare in futuro i tassi d'interesse grazie anche ad un'...

Sea Watch - lite con accordo nel governo. L'Italia accoglierà una decina di persone Che saranno affidate alla Chiesa Valdese : Hanno litigato fino a notte fonda sul destino dei migranti. Anche dopo le due ore di vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio , concluso quasi all'...

U&D - Sara su Luigi : 'Mi sono tolta un peso' - poi rivela Che dovrà fare un altro intervento : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella. Proprio quest'ultima sta facendo molto parlare in queste ultime ore per un'intervista rilasciata su Chi e per essere tornata su Instagram a 4 mesi dallo scandalo che l'aveva coinvolta nel programma di Mediaset. Affi Fella parla di Luigi: 'Mi sono tolta un ...

Sbarcati a Malta i 49 migranti - “poi saranno trasferiti anChe in Italia”. Salvini : “Mai dato l’ok” : Dopo settimane di attesa, i 49 migranti fatti sbarcare dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye sono arrivati a terra a Malta, da dove saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l’Italia. Uomini, donne e bambini sono apparsi «stanchi ma felici» al momento di toccare terra....

Il "selfie killer" sarà reato. Penale per il social network Che lo pubblica : Abbiamo creato un team di migliaia di persone in tutto il mondo in modo da poter rispondere a queste segnalazioni in pochi minuti .' Ma, un conto è trasmettere in diretta il proprio suicidio o atti ...

Sanremo - Baglioni in conferenza : 'Il numero 69 può innescare gioChetti - ma sarà il festival dell'armonia' : «La prossima sarà l'edizione 69 del festival di Sanremo. Il 69 richiama la simmetria del sincronismo qualcuno c'ha già scherzato ma cerco sempre significati per le mie scelte, e dunque quest'anno sarà ...

Malta : “Faremo sbarcare i migranti - poi saranno trasferiti anChe in Italia”. Alt di Salvini : “Mai dato l’ok” : Svolta nella vicenda dei 49 migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong Seawatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

Migranti Sea Watch 3 e Sea Eye c’è l’accordo : saranno distribuiti in Europa (anChe in Italia) : Raggiunto l'accordo che pone fine al calvario dei 49 Migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch 3, dopo 19 giorni in mare aperto. I Migranti sbarcheranno su alcune navi militari di Malta, poi saranno redistribuiti in 8 Paesi europei: Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Italia (malgrado il no di Salvini).Continua a leggere