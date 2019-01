BABY CALCIATORI INTOSSICATI DA MONOSSIDO CARBONIO Matelica | caldaia difettosa | metà

Juventus under 15 - cantarono : “Napoli usa il sapone” : 25 BABY CALCIATORI condannati a una giornata di squalifica : “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. Il solito coro discriminatorio contro i napoletani. Solo che stavolta a cantarlo non sono stati gli ultras di una tifoseria rivale, ma ragazzini della Juventus under 15. E per questo si sono beccati tutti e 25 una giornata di squalifica. La mini-stangata (il provvedimento fa effetto più perché colpisce in blocco tutta la squadra che per la sua effettiva durata) arriva a scoppio ritardato: ...