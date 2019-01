Volley | Davide Mazzanti | “Può nascere una generazione di fenomeni L’Italia ha talento

oasport

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’Italia affronterà Olanda, Belgio e Kenya nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà il 2-4 agosto, le azzurre andranno a caccia del pass diretto per il Sol Levante dove proveranno a conquistare quell’agognata medaglia che manca tanto al nostro palmares. Le vicecampionesse del mondo sono reduci dalla cavalcata nella recente rassegna iridata e sembrano avere iniziato un ciclo vista anche la giovane età di molte azzurre. Il CTè molto orgoglioso delle proprie ragazze come ha ribadito in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX: “Una nuovadistavolta in rosa? Perché no, lo auguro con tutto il cuore alla mia squadra. Hanno ilper fare grandi cose e un’età per costruirsi un futuro tutto da conquistare“.L’allenatore dell’Italia ritorno sull’argento ...