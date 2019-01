Trump batte i pugni sul tavolo e sbatte la porta | niente accordo con i democratici su

Usa - condannato ex avvocato di Trump. Ma ora la sentenza può abbattersi sul presidente : La condanna a tre anni rimediata da Michael Cohen in un tribunale di New York potrebbe essere non la fine ma piuttosto l’inizio di una nuova vicenda giudiziaria – con al centro proprio il presidente Donald Trump. Cohen è stato infatti condannato per quello che il giudice William H. Pauley III ha definito “un buffet di crimini”, in particolare pagamenti illeciti per comprare il silenzio delle due donne che accusano Trump. Quello che Pauley ha ...