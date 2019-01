Spettacoli per bambini il sabato mattina in biblioteca a Vergato

Casting per il film 'Io resto qui' e per alcuni Spettacoli teatrali a Roma : Casting in corso per il film dal titolo "Io resto così", diretto da Marco Pollini e prodotto da Ahora film. Le candidature vanno ora inviate ad un nuovo indirizzo di posta elettronica, collegato alla co-produttrice Debora Scalzo, che è anche l'autrice dell'omonimo Romanzo da cui il film è tratto. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per diversi spettacoli del Piccolo Teatro dell'Arte. Io resto così: aggiornamenti sui Casting In ...

Casting per un nuovo film diretto da Danilo Casaldi e per vari Spettacoli a Venezia : Casting in corso in questo periodo per la la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo e interessante film diretto da Danilo Casaldi per DMG Alternativecreative. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine per numerosi spettacoli di Avanspettacolo Venezia Theatre Restaurant, che si terranno in modo costante e continuativo per tutto il 2019 nell'ambito dei Dinner Show, e questo innanzitutto il ...

Casting per una web serie prodotta da D&E Animation e Spettacoli di Cento Teatri : Selezioni in corso per la ricerca di figuranti speciali e una truccatrice per una web serie, prodotta da D&E Animation, dal titolo "Game of Kings". Le riprese verranno effettuate soprattutto a Genova ma in parte anche nell'ambito della intera regione Liguria. Si cercano inoltre varie figure, tra cui cabarettisti, cantanti, musicisti e ballerini, per vari spettacoli, a cadenza settimanale, a cura dell'Associazione Cento Teatri di Firenze, che ...

Presepi viventi e Spettacoli teatrali per dare il benvenuto al 2019 : CORCHIANO : Martedì 1 gennaio 2019, venerdì 4 gennaio, sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio, il presepe vivente con due spettacoli, uno alle ore 17,45 e l'altro alle 18,45. MONTALTO DI CASTRO : ...

Ma in Puglia è rischio-vento In molte altre città Spettacoli per il countdown di San Silvestro. Raffiche permettendo : nel Salento ... : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Gli eventi di Lecce, Gallipoli, Otranto, verrebbero ...

Matera su Raiuno - Bari su Canale 5 : il derby tv delle piazze per arrivare al 2019 In molte altre città pugliesi Spettacoli per il countdown di San Silvestro : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Di seguito il comunicato: Ha aperto i concerti di ...

Capodanno a Roma - concerti - Spettacoli e appuntamenti per salutare il 2018 : Dureranno 24 ore i festeggiamenti per il nuovo anno. Coinvolto tutto il centro che sarà per l'occasione pedonale. Tanta musica e numerose performance dedicate al tema del primo sbarco sulla Luna

Cinque giorni di Spettacoli e il gran finale con Gianna Nannini per il capodanno a Castelsardo : Un ricco programma iniziato il 16 con i mercatini di Natale. Di: Antonio Caria Proseguono gli appuntamenti natalizi a Castelsardo promossi dal Comune e dalla Pro loco. Il programma ha avuto inizio il ...

Pattinaggio - presepi - Spettacoli : molti eventi per Natale a Castelfiorentino : Una pista di Pattinaggio aperta no-stop con tanti eventi speciali fino al brindisi della notte di San Silvestro. La magica "Via dei presepi", canti natalizi e il concerto del coro di San Lorenzo. Un ...

Rimini. Natale e Santo Stefano : feste - iniziative e Spettacoli. Per giornate uniche e indimenticabili. : Nel gazebo delle feste si alternano intrattenimento e spettacoli per tutti tra cui alcuni comici da Zelig. Sulla spiaggia si potrà ammirare anche il presepe ecologico costruito dai giovani dell'...

Baldassarri : "Emozioni e consensi per le fontane danzanti - novità nei prossimi Spettacoli" : I prossimi spettacoli, a partire da questa sera, saranno arricchiti dalla presenza di lingue di fuoco. La particolarità è che le rappresentazioni si presentano al pubblico sempre diverse". Le ...

Da Dublino a Lussemburgo le calde feste del nord per chiudere l’anno fra Spettacoli di luci - note rock e buon cibo : L'atmosfera natalizia non può prescindere dai numerosi mercatini di Natale che illuminano da inizio dicembre moltissimi paesi del nord Europa e anche del nord Italia. Ma fra tutti abbiamo scelto due mete in particolare, Irlanda e Lussemburgo, un po' perché sono meno raccontate ma soprattutto perché in questo fine 2018 offrono un calendario festivo di eventi davvero brillanti. E invitanti.Ecco Belfast, dove se pur il ...

Un carnet di tre Spettacoli del Cartellone Off Bistagno in Palcoscenico in promozione per le feste : In collaborazione con Quizzy Teatro, per chiunque acquisterà il carnet ai tre spettacoli di Stand Up Comedy, Camelot metterà a disposizione uno sconto del 10 % su alcuni prodotti e servizi, come ...

Casting per un nuovo programma di Maria De Filippi e per Spettacoli su navi da crociera : Casting aperti per un nuovo programma televisivo ideato da Maria De Filippi e dal titolo Giortì, tutto incentrato sull'idea di festa. A tale proposito, si cercano persone disposte a parlare di quella che ritengono la festa indimenticabile della propria vita. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine per spettacoli vari sulle navi da crociera Ponant per la stagione 2019. Giortì Dalla mente creativa di Maria De ...