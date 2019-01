Morto l' immunologo Aiuti dopo una caduta dalla rampa di scale al Gemelli

Fernando Aiuti - trovato Morto l'immunologo anti Aids : indaga la Procura : Fernando Aiuti è morto a Roma al Policlinico Agostino Gemelli. l'immunologo aveva 83 anni ma sul suo decesso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla Procura e non si esclude si sia trattato di un suicidio. Secondo quanto riporta l'ospedale Aiuti è stato ri trovato a terra in seguito a una cadut

Morto l’immunologo Ferdinando Aiuti : “Caduto dalle scale in ospedale”. Non si esclude il suicidio : E’ Morto questa mattina al policlinico Gemelli l’immunologo Fernando Aiuti, 83 anni, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids). Sul caso sta facendo accertamenti la procura di Roma, che ha aperto comunque un fascicolo e ha disposto un sopralluogo: non si esclude che Aiuti possa essersi suicidato. ...