Lega e M5S per una Carige “di Stato”

Salvini : Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza : Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ...

Nazionalizzazione e futuro della banca : Carige scava nelle contraddizioni tra Lega e M5s : "Ma come fai a dire una c...ta del genere, ma dai, siamo al governo". Un leghista di rango passeggia per il Transatlantico e commenta quel che ha appena detto Luigi Di Maio. L'argomento è il salvataggio di Carige, le dichiarazioni contestate sono due, appena sparate su Facebook dal vicepremier. La prima: "Scriveremo al commissario straordinario di Carige, nominato dalla Bce, e gli chiederemo di rendere noto al governo l'elenco dei ...

Di Maio : "E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob" : Va rinnovato il prima possibile il vertice di Consob, lo dobbiamo fare per l'Italia perché è l'authority che monitora i prodotti finanziari . Ricordiamocelo: sono quelli che avrebbero dovuto ...

Fontana non ha preso bene la proposta del M5s di Legalizzare la cannabis : "Le proposte sulla legalizzazione dell'uso della cannabis non sono concordate. Si tratta infatti di un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda della Lega. Ci sorprende quindi che vengano presentati disegni di legge che sembrano più provocazioni che altro". Lo afferma il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana. Il riferimento di Fontanta è ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Carige - il decreto Lega-M5S «fotocopia» di quello Gentiloni. Garanzie statali su 3 miliardi di bond : Basta leggere il testo del Dl 237/2016 approvato dall’allora neonato governo Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto Banca. Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è identico in ogni dettaglio, dalle regole sulle Garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione...

Tra gli ultrà di Salvini e i gilet gialli di Di Maio - prove di dialogo di Lega e M5s con i facinorosi : ... riunisce i vertici del mondo sportivo e conferma la linea dialogante con i tifosi, che «vanno responsabilizzati». «Chiudere gli stadi e sospendere le partite non è la soluzione», è la parola d'...

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'Governo M5S-Lega come il PD - decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Il M5s ha presentato una proposta di legge per la Legalizzazione della cannabis : Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero, vicino all'ala "ortodossa" di Roberto Fico, ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e ha annunciato che, data la contrarietà dell'alleato di governo leghista, cercherà voti in Parlamento perché venga approvato. Cosa prevede il testo "Partendo, come base, dal lavoro fatto nella scorsa legislatura ...

Referendum - accordo M5s-Lega su quorum al 25%. Resta no Pd e Fi : Arriva il quorum voluto dalla Lega nel Referendum propositivo: affinché la proposta di legge sottoposta alla consultazione venga approvata dovrà votare sì il 25% degli aventi diritto al voto. Dopo le scintille tra M5s e Matteo Salvini, infatti, la maggioranza ha trovato un accordo che si è tradotto nel parere favorevole, in commissione Affari Costituzionali alla Camera, a due emendamenti di Stefano Ceccanti (Pd) da parte di Fabiana Dadone (M5s), ...

Un senatore del M5S ha presentato un ddl per Legalizzare consumo - vendita e coltivazione della cannabis : Il senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero ha presentato un disegno di legge per legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e derivati, la cui vendita e utilizzo sono tuttora illegali in Italia. La proposta, scrive

