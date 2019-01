Inter | Robben fa sognare i tifosi | le ultime sulla trattativa a sorpresa

Il Milan pensa al ritorno di Pato Inter su Robben : Eppur si muove. Milan e Inter sognano, tra ritorni d'eccezione e arrivi di qualità. I rossoneri pensano, e non è la prima volta che se ne parla, al rimpatrio di Pato, il presidente del Tianjin Quanjan,...

Inter - contatto con Conte : con Godin e Robben una formazione da 'scudetto' (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per la prossima estate per porre le basi per una squadra che possa tenere testa alla Juventus nella lotta al titolo e che sia competitiva anche in campo europeo dopo l'esperienza di quest'anno, che ha visto i nerazzurri eliminati più per errori di inesperienza che per quelli tecnici. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato apertamente che il prossimo anno ci saranno solo grandi acquisti per far fare ...

Calciomercato Bayern Monaco - Robben : 'Inter? Orgoglioso delle offerte ricevute. Futuro incerto' : L'avventura di Arjen Robben in Baviera, dopo dieci stagioni impossibili da dimenticare, sta per volgere al termine: ancora sei mesi e l'esterno offensivo metterà fine al capitolo più importante della ...

Calciomercato Inter - Robben : “Si - ho ricevuto delle offerte” : Calciomercato Inter, Robben IL SOGNO PER L’ESTATE- Si tratta di uno dei giocatori in scadenza di contratto che definire “Interessanti” è riduttivo. Robben ha già dichiarato qualche settimana fa che, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Dopo aver vinto di tutto in Baviera, decisivo anche nella finale di Champions contro il Borussia, il numero […] L'articolo Calciomercato Inter, Robben: “Si, ho ricevuto delle ...

Robben : "L'Inter? Orgoglioso delle tante offerte. Deciderò in breve tempo" : "L 'Inter ? Sono Orgoglioso e felice delle offerte ricevute. Le ultime settimane sono state piene di impegni per mio padre. Il futuro è ancora incerto. Non so quando ma dovrò prendere una decisione, ...

Inter - dopo Godin idea Robben : trattativa avviata ma senza conferme ufficiali : La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima ...

Inter scatenata sul mercato : i piani per Robben e Barella - : Robben, per anni il miglior esterno del mondo, non è più giovanissimo , è un classe 1984, ma ancora un'esperienza e un carisma indiscutibile: il sondaggio con il suo entourage c'è già stato e ...