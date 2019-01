Spara alla moglie e si suicida in chiesa Filippine choc | la Santa Messa prosegue dopo

Padre uccide i tre bimbi di un anno - 5 anni e 6 settimane e Spara in testa alla compagna : Il 27enne era il Padre della bimba più piccola nata da poche settimane ma viveva in casa con gli altri due figli della donna che è rimasta ferita e ora sta combattendo tra la vita e la morte in un letto di ospedale.Continua a leggere

Florida - scopre le immagini del tradimento e Spara alla moglie davanti ai figli piccoli : Sul cellulare della moglie avrebbe trovato le prove, in un video, del tradimento con il suo più caro amico. E così, nel giorno di Capodanno, di fronte ai figli di cinque anni, le avrebbe sparato alle gambe. È accaduto a Melbourne, città americana della Florida. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il 39enne William Brian Stillwell sarebbe stato arrestato per aver colpito la consorte, Mona Stillwell, e i due suoceri, davanti ai bambini, ...

Sparatoria in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa Caccia a tre banditi : di Elena Ceravolo Spari in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, romano di 62 anni, e il figlio, di ...

Roma - Sparatoria in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa Caccia a tre banditi : Spari in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il figlio, di 24 anni, sono...

Roma - Sparatoria durante la rapina in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : di Elena Ceravolo sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 ...

Roma - Sparatoria durante la rapina in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il...

Roma - Sparatoria durante la rapina in casa : uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto horror su Matteo Salvini : "Attento alla donna - ti Spara nel cu***" : Siamo nello studio di Che tempo che fa, l'ultima puntata del programma di Fabio Fazio su Rai 1 prima della consueta pausa natalizia. E Luciana Littizzetto, come ogni anni, legge la sua personalissima letterina a Babbo Natale. Ne ha per tutti, compreso Matteo Salvini. Al quale riserva una battutaccia

Sparatoria nel cuore di Vienna - un morto e un ferito grave : entrambi colpiti alla testa : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto riporta il quotidiano ...

Sparatoria nel cuore di Vienna - un morto e un ferito grave : entrambi colpiti alla testa : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Sparatoria nel cuore di Vienna - un morto e un ferito grave : entrambi colpiti alla testa : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Litiga con l'ex marito e Spara alla figlia 14enne che stava chiamando i soccorsi : Una donna dello stato di Washington è accusata di aver sparato e ucciso la figlia quattordicenne mentre l'adolescente cercava disperatamente di chiamare il 911 durante una lite familiare tra i suoi ...

Strasburgo - Cherif urla "Allah akbar" e Spara. E al tassista : "Ne ho uccisi 10" : Cherif Chekatt ha urlato 'Allahu Akbar', poi ha estretto la pistola è ha iniziato a sparare sulla folla. In un istante il terrore negli occhi delle persone che stavano passeggiando tranquillamente per ...

Paternò - 35enne Spara ai figli e alla moglie - poi si toglie la vita : Un consulente finanziario di 35 anni ha ucciso i figli di 4 e 6 anni e la moglie. Dopodiché ha puntato l'arma detenuta legalmente contro di sé per mettere fine anche alla sua vita. E' successo a Paternò, un comune in provincia di Catania. I familiari, non sentendo alcune notizie da parte loro da giorni hanno allertato le forze dell'ordine. Sono ancora sconosciute le cause del tragico gesto, a stabilire cosa sia successo realmente saranno gli ...