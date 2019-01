Il dramma di Elena Sofia Ricci | Abusata a 12 anni da un amico di famiglia

Elena Sofia Ricci devastata da due lutti : il dramma privato dell'attrice : Per Elena Sofia Ricci il 2018 è stato un anno molto doloroso perché ha avuto due grandi lutti : sono mancati sua madre e suo 'fratello' Ennio Fantastichini . L'attrice, in una intervista a Tv sorrisi ...

Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5 - il dramma dell’attrice durante le riprese : Un grave Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5. durante un'intervista con Di Più, l'attrice ha confidato le difficoltà nel recitare durante la quinta stagione della fiction. Lo scorso luglio, infatti, sua madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto, si è ammalata e in seguito è deceduta all'età di 77 anni. Per l'interprete di Suor Angela non è stato affatto facile fare il suo lavoro sul set. Un duro colpo per la sua vita privata, e ...

Elena Sofia Ricci e il terribile lutto sul set. Il racconto drammatico : Grave lutto per Elena Sofia Ricci. Un dolore atroce per la bella attrice che ha raccontato quanto ha sofferto per quella perdita che non riesce a superare. Elena Sofia Ricci sta per tornare in televisione con la quinta stagione della serie televisiva della Rai “Che Dio ci aiuti”. Nella serie, Elena Sofia Ricci interpreta Suor Angela, la protagonista. Suor Angela è una suora molto particolare, scorretta e buffa. Per le suore del convento è una ...

Che Dio ci aiuti - Elena Sofia Ricci e il dramma sul set : 'Morta mia madre - cosa sono stata costretta a fare' : Grave lutto per Elena Sofia Ricci . L'attrice che interpreta suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione ma durante le riprese della serie tv Rai ha dovuto ...

Nuovo dramma per Elena Fanchini : dopo il tumore - l’incidente choc : Brutti momenti per Elena Fanchini. Tante lacrime per la sportiva che lo scorso anno era stata colpita da un tumore che aveva sconfitto. dopo aver combattuto strenuamente contro la malattia, la Fanchini era riuscita a tornare sugli sci. In questo periodo ha dimostrato una forza fuori dal comune. Ma, quando ormai le cose sembravano scorrere lisce, è successa una cosa che l’ha atterrata e l’ha fatta piangere. Elena Fanchini ha 33 anni e, nonostante ...