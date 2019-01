Senso di colpa | definizione | esempi | sintomi e consigli

Tutta colpa dell’uccello - il volo Ryanair da Dusseldorf a Bari è stato dirottato a Colonia : “Rovinati i Sensori dell’aereo” : “Un uccello si è schiantato contro i sensori anteriori dell’aereo creando un problema di coerenza tra i dati ‘percepiti’ dal computer del comandante e da quello del primo ufficiale, per questo non abbiamo potuto continuare verso Bari“, così l’assistente di volo ha spiegato i problemi tecnici per i quali è stato dirottato allo scalo Koln Bonn Airport il volo Ryanair FR8723 partito poco dopo le 7 da Dusseldorf ...