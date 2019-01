Ordinanza Luzzara | Matteo Salvini attacca Andrea Costa Prima offende poi mette

Ordinanza anti-cattiveria a Luzzara - M5s : “Il sindaco l’ha violata - su Twitter insulti al governo”. Lui : “Mi sono autopunito” : Andrea Costa, il sindaco Pd di Luzzara , paese di nemmeno 9mila persone della Bassa reggiana, ha emanato il 4 gennaio scorso un’ Ordinanza comunale “contro la cattiveria“ nei luoghi pubblici o nelle cosiddette “piazze virtuali” dei social. Ma lui stesso, qualche giorno prima di fare questo provvedimento, si era lasciato andare a frasi non proprio gentili sui social, come ha fatto notare il gruppo dei consiglieri comunali M5s di Reggio Emilia che ...

