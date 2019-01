L' ong contro i disobbedienti | Aprono porti solo a parole

Questione ong - scontro di incoerenza sui social tra Salvini e Di Maio : Di Maio dice una cosa mentre Salvini una diversa, la Questione è quella delle ONG, scoppia l’incoerenza sui social e va più veloce della luce Il governo si spacca sui migranti. E questa volta lo scontro è frontale, anche se via social. Da una parte Luigi Di Maio (con Conte) e dall’altra Matteo Salvini. Proprio mentre il ministro dell’Interno deve far fronte agli attacchi della sinistra contro il suo dl Sicurezza, il vicepremier ...

Salvini spacca l'Anci : scatena i suoi contro Decaro e punta alla presidenza - a ottobre la conta in assemblea congressuale : A più di 24 ore dall'inizio del braccio di ferro tra gran parte dei sindaci d'Italia e Matteo Salvini sul decreto sicurezza, interviene Giuseppe Conte. E' metà pomeriggio quando il premier lascia trapelare la propria disponibilità a incontrare l'Associazione dei comuni italiani. Mano tesa, a sorpresa. Perché la mossa del capo del governo stride con la linea dura scelta dal vicepremier leghista contro i sindaci "amici ...

J Ax querela gli haters dopo lo scontro con Salvini : 'I soldi andranno alle ong' : Quello tra J Ax e Matteo Salvini é da tempo un rapporto tutt'altro che idilliaco. Il cantante infatti negli ultimi anni ha più volte criticato pubblicamente le idee politiche, la propaganda e l'operato dell'attuale ministro dell'Interno, quest'ultimo dal canto suo ha sempre colto la palla al balzo per replicare. Non fa eccezione l'ultimo battibecco, scaturito da un'intervista concessa dall'autore di 'Tutto tua madre' ai microfoni del Corriere ...

J-Ax contro i follower del leader della Lega : 'I fan di Salvini finanzieranno le ong' : Lo scontro tra J-Ax e Salvini continua: tutto è iniziato a Capodanno quando il rapper scrisse sul suo profilo social "sogno un mondo senza Salvini", con il leader della Lega che, di tutta risposta, gli aveva mandato bacioni online. A sua volta J-Ax ha risposto ringraziando per i baci ma che preferisce che la Lega restituisse i 49 milioni "rubati agli italiani". Il livello dello scontro si è però alzato: i commenti arrivati sui social hanno ...

"Accolgo le ong" - "Porti chiusi" È scontro De Magistris-Salvini : Le navi umanitarie riparano a Malta , senza sbarcare i 49 migranti a bordo,, ma non si spengono le polemiche politiche. La sinistra ha ripreso a attaccare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini : da ...

Hong Kong - in più di 3000 alla tradizionale protesta di inizio anno contro le autorità - : 3200 persone sono scese oggi nelle strade di Hong Kong per partecipare alla tradizionale manifestazione annuale del primo gennaio contro la politica dell'amministrazione regionale. Lo riporta il South ...

ong - ben vengano controlli e verifiche. Ma basta con la caccia alle streghe : L’attacco al ruolo e al senso delle organizzazioni non governative iniziato con la dottrina Minniti e il suo codice di condotta per Ong, proseguito con inaudita violenza dal ministro di ogni cosa Matteo Salvini, merita qualche considerazione di fine anno. Il primo compito della politica è guadagnare pace e prosperità per i cittadini del mondo: mentre i politici risolvono questi problemini, l’aiuto umanitario svolge un ruolo di tampone per ...

Facebook : precisazioni contro il NYT - causa legale negli USA - dossier del Congresso - inchiesta tedesca : ... , il quale sostiene che Facebook abbia fallito nel proteggere i dati degli utenti , essendone consapevole da almeno un paio d'anni, permettendo ad una società di consulenza politica di poterli usare ...

Boeri-Bongiorno : scontro su staffetta assunzioni nella P.a. : Per il presidente dell'Inps non è vero che chi andrà in pensione con quota 100 sarà rimpiazzato. Il ministro della Pubblica Amministrazione: no a falsi allarmi. Salvini: se ne vada - Ad aver scoccato ...

Jane Alexander e Elia Fongaro : come è andato l’incontro tra lui e Damiano : Elia Fongaro conosce il figlio di Jane Alexander: ecco cosa è successo Elia Fongaro ha incontrato il figlio di Jane Alexander. Il tutto è stato testimoniato dai video pubblicati su instagram dal giovane ex velino di Striscia La Notizia e dalla sua nuova compagna. I tre sono andati a cena insieme. E in questa circostanza tutti e tre hanno mostrato di avere una grande intesa. A questo punto è evidente che Damiano abbia accettato di buon grado il ...

"Sconcertato dalle polemiche insensate contro di me - non partecipo al Congresso Pd" : "Caro direttore, sono sinceramente sconcertato dalle insensate polemiche che si leggono in queste ore. Sabato scorso, la Fondazione Italianieuropei ha organizzato una giornata di discussione libera, aperta, partecipata sul futuro dell'Unione Europea. Ci siamo confrontati in modo vero, anche da posizioni diverse, sulle prospettive del progetto europeo. All'incontro hanno partecipato anche diversi esponenti del Partito Democratico". Lo scrive ...

Congresso Pd - corsa contro il tempo di Giachetti per la raccolta delle firme. Boccia 'Irregolarità' : ROMA - Un candidato che, oltre a presentare le sue dieci proposte 'per cambiare', tratta con un gruppo di renziani : Maurizio Martina. Un altro candidato, spuntato in extremis e pure lui renziano, che ...

Migranti - altri guai per l'ong "Open arms" Per i pm c'è "violenza contro il governo" : Non solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è l'accusa già più volte contestata alle associazioni di volontari che soccorrono Migranti in mare. Ai responsabili di Open Arms la Procura di Ragusa contesta, a chiusura delle indagini sui "salvataggi" effettuati nel marzo 2018, anche l'accusa di violenza privata ai danni del governo italiano, ed in particolare del ministero degli Interni. Rifiutando di seguire le indicazioni che ...

Perde il controllo dell'auto sul ponte di Padrongianus - la donna resta grave : Incidente sul ponte di Padrongianus. restano gravi le condizioni della donna rimasta coinvolta in un grave incidente sul ponte del fiume Padrongianus, alla periferia di Olbia. Dopo una delle curve all'...