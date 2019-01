Blastingnews

: BlaBlaCar, il killer della 29enne cercava moglie sui social: 'No donne grasse o povere' - Martamigli23 : BlaBlaCar, il killer della 29enne cercava moglie sui social: 'No donne grasse o povere' - fisco24_info : Russia, uccisa da passeggero BlaBlaCar: Vittima una mamma 29enne. Killer aveva prenotato tutti i posti -

(Di domenica 6 gennaio 2019)è una piattaforma web di car-sharing, che permette alle persone di condividere un viaggio in macchina, riducendo così le spese sia per l'autista, che mette a disposizione il suo veicolo e paga la benzina, che per i passeggeri. In questo caso il tragitto doveva essere da Mosca alla città di Tula, sempre in Russia. Irina Akhmatova, 29 anni e madre di una bimba di 8, aveva quindi messo il suo annuncio per offrire un passaggio per quella tratta il 23 dicembre, data in cui la giovane voleva tornare a casa per le feste natalizie.Vitaly Chikirev, 39 anni ed ex soldato, in passato già condannato per violenza sessuale, ha creato un falso profilo con cui prenota tutti i posti disponibili sulla Audi4. Un vero e proprio inganno, al fine di essere l'unico passeggero in compagniagiovane Irina e poter, quindi, commettere il suo crimine senza testimoni ingombranti....Continua a ...