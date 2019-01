Arriva Saranno Isolani 2019 | 10 aspiranti naufraghi per un solo posto all' Isola

Arriva no i saldi - commercianti fiduciosi : ''Saranno la salvezza della stagione - stagione sottotono'' : TRENTO. Gli alberi di Natale hanno già lasciato lo spazio ai cartelli nelle vetrine . Tutto è pronto in città per i saldi che inizieranno il prossimo 5 gennaio e dureranno fino al 16 febbraio . E i ...

Dipendenti statali : ad aprile Arriva l’aumento di stipendio - ma saranno solo 8 euro in più al mese : L'aumento di stipendio per i Dipendenti statali scatterà ad aprile, ma si tratterà - almeno per i primi tempi - di un incremento lieve: solamente 8 euro in più al mese, mediamente. Una cifra che verrà quasi raddoppiata in estate e che dovrebbe arrivare fino a 50 euro mensili in più entro il 2021.Continua a leggere