Roma | muore investito da un treno

Roma - cade dal lettino dell’ospedale dove era ricoverato per polmonite e muore dopo alcuni giorni. Procura apre inchiesta : Il giorno di Natale cade dal lettino del pronto soccorso del policlinico Tor Vergata dove era ricoverato per una polmonite. muore qualche giorno dopo, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso. Ora sarà l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo a carico di ignoti a dover chiarire se c’è un collegamento tra la caduta e il decesso. Per questo è stata disposta sul corpo dell’uomo, 67 anni, anche l’autopsia, ...

Perde il controllo degli sci - bimba Romana di 9 anni muore in Val di Susa : era con il papà : Ha perso il controllo degli sci ruzzolando sulla pista per una cinquantina di metri fino al terribile urto contro una barriera frangivento. L'impatto è stato fatale a una bambina di 9 anni, Camilla ...

Roma - bimbo muore dopo circoncisione a casa : "Basta morti innocenti da circoncisione clandestina che ormai sono più del 35 per cento di quelle che si effettuano in Italia". Così l'associazione medici di origine straniera in Italia , Amsi, e le ...

Roma - tragedia durante una circoncisione : muore un bimbo di due anni - grave il fratellino : Una terribile tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Monterotondo, vicino Tivoli, poco lontano dalla Capitale, dove un bimbo nigeriano di due anni è deceduto dopo essere stato circonciso in casa. E' grave anche l'altro fratellino, anch'egli sottoposto a tale pratica. I due erano gemelli. Per quanto accaduto gli inquirenti stanno ascoltando il presunto medico che ha praticato l'operazione sugli stessi piccoli. Come si apprende dalla testata ...

