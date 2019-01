Mikaela Shiffrin mette il turbo | Holdener e Vlhova già staccate dopo la 1manche

Sci alpino - Coppa del Mondo : prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di Oslo deve aver fatto arrabbiare parecchio Mikaela Shiffrin: la statunitense compie un autentico capolavoro nella prima manche dello slalom di Zagabria, riuscendo ad arrivare al traguardo in 59″70 e rifilando distacchi enormi a tutte ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin devastante nella 1a manche dello slalom di Zagabria : oltre un secondo a tutte! Ottava Chiara Costazza : Non ci sono più aggettivi. Mikaela Shiffrin ha scritto un’altra pagina di storia dello sci alpino nella prima manche dello slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La fuoriclasse statunitense ha letteralmente danzato sulla neve croata, superando le difficoltà in totale scioltezza e aumentando il suo vantaggio porta dopo porta in maniera inesorabile. La due volte vincitrice della Sfera di Cristallo ha lasciato tutte le ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : chi sarà la regina tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova? : Chi sarà la “regina della neve”? Chi, quindi, si aggiudicherà lo slalom di Zagabria soprannominato proprio “Snow Queen Trophy”? Sulla carta lo speciale sulle nevi croate sembra un discorso a due tra la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, e la slovacca Petra Vlhova, vincitrice del City Event di Oslo. La statunitense sta facendo segnare record su record, con 1114 punti già in cascina nella graduatoria generale, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : chi sarà la regina tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova? : Chi sarà la “regina della neve”? Chi, quindi, si aggiudicherà lo slalom di Zagabria soprannominato proprio “Snow Queen Trophy”? Sulla carta lo speciale sulle nevi croate sembra un discorso a due tra la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, e la slovacca Petra Vlhova, vincitrice del City Event di Oslo. La statunitense sta facendo segnare record su record, con 1114 punti già in cascina nella graduatoria generale, ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Petra Vlhova batte Mikaela Shiffrin in un’avvincente finale. Irene Curtoni out ai quarti : Nel City Event femminile di Oslo, prima gara del 2019 per la Coppa del Mondo di sci alpino, è andata in scena la finale più attesa tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: al termine delle due manche si è imposta la slovacca con 39 centesimi di vantaggio sull’americana. Vlhova, alla sesta affermazione della carriera, la prima di sempre in un parallelo, ha sfruttato al meglio una maggiore potenza fisica rispetto all’avversaria che le ha ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Slalom Semmering 2018 - Mikaela Shiffrin domina e infrange nuovi record. Sale a 51 il numero di vittorie in Coppa del Mondo. Settima Irene Curtoni : Inarrestabile. Mikaela Shiffrin vince anche lo Slalom di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ottavo successo di questa sua splendida annata, il quarto in altrettante gare di Slalom e il 15esimo nell’anno solare, ennesimo record per la detentrice della Coppa del Mondo. La fuoriclasse nata a Vail, oltre a scappare, forse già definitivamente, in classifica generale, ritocca i suoi record. Vittoria numero ...

Sci alpino - Irene Curtoni chiude ottava la prima manche dello slalom di Semmering : in testa Mikaela Shiffrin : Irene Curtoni ottava nella prima manche dello slalom. Avanti anche Costazza, Brignone e Della Mea, comanda la Shiffrin Shiffrin-Vlhova-Hansdotter. A Semmering la musica non cambia al termine della prima manche: l’ordine d’arrivo nello slalom è sempre il solito. Dopo il quinto posto in gigante, Mikaela Shiffrin è andata in pista con la voglia di riscatto immediato e non a caso ha un vantaggio di 48 centesimi da gestire su Petra ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin rifila mezzo secondo a Petra Vlhova nella prima manche : Mikaela Shiffrin ipoteca il successo nello Slalom di Semmering e soprattutto è vicinissima a centrare uno storico record per la Coppa del Mondo. Confermandosi anche nella seconda manche, l’americana conquisterebbe la quindicesima vittoria nell’anno solare, diventando la prima atleta di sempre a conseguire questo traguardo. Una prova senza sbavature quella della nativa di Vail, ottima soprattutto nella parte iniziale e poi in quella ...

LIVE Sci alpino - Slalom Semmering 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin arrabbiata e prima - Curtoni ottava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Semmering, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia del riscatto dopo il quinto posto di ieri in gigante, ma soprattutto dello straordinario record di quindici vittorie in un anno solare in Coppa del Mondo. Shiffrin potrebbe diventare la prima di sempre a ...