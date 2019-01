Migranti | Di Maio insiste | non lasceremo donne e bimbi in mare

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i Migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Salvini : non cambio idea : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Di Maio vs Salvini 'Prendiamo donne e bimbi della Sea Watch'/ Boldrini 'Propaganda sulla pelle dei Migranti' : Di Maio vs Salvini "Prendiamo donne e bambini della Sea Watch". Boldrini "Propaganda sulla pelle dei migranti. Lite all'interno del governo

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la 'strana' apertura su Sea Watch e Migranti : cosa c'è dietro la 'strana' apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch ? Il vicepremier e leader M5s ha 'invaso le acque territoriali' di Matteo Salvini , leader Lega e ministro del ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca : cosa c'è dietro la "strana" apertura su Sea Watch e Migranti : cosa c'è dietro la "strana" apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch? Il vicepremier e leader M5s ha "invaso le acque territoriali" di Matteo Salvini, leader Lega e ministro del Viminale, creando una frattura pericolosissima nel governo ma non si tratta di uno "svarione". Sarebbe, al c

Emergenza Migranti - Di Maio e Conte aprono a donne e bambini. Ma Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

Lite sui Migranti - mossa Di Maio : 'Porte aperte a donne e bambini' Gelo Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

Lite sui Migranti - mossa Di Maio : «Porte aperte a donne e bambini» Gelo Salvini : «Basta ricatti» : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era...

Migranti - è scontro nel governo : Di Maio sfida Salvini sugli sbarchi : «Contattiamo Malta. Diamo disponibilità ad accogliere le donne e i bambini che sono sulle navi Sea Watch3 e Sea Eye». La telefonata, tra Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segna la nascita di un nuovo asse all’interno del governo. Costruito per essere argine a Matteo Salvini e proiettato sulla campagna per le prossime elezi...

Migranti - Malta ammonisce Di Maio : 'Valuti i fatti prima di fare dichiarazioni pubbliche' : Il governo maltese, dopo le sollecitazioni del vicepremier Di Maio, ha pubblicato una nota riguardante le dichiarazioni fatte in merito alla Sea Watch e la Sea Eye. Le due Ong, da giorni, sono alla ricerca di un porto sicuro in cui poter far sbarcare i 49 Migranti salvati nel Mediterraneo. Nonostante sia stato loro concesso di entrare in acque maltesi, il permesso d'attracco non è ancora stato formulato e l'equipaggio della Sea Watch non sembra ...

Governo diviso sui accoglienza Migranti - si consolida asse Conte-Di Maio : Governo diviso sul destino dei 49 migranti a bordo delle due navi Sea Watch e Sea Eye. Da una parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, che annunciano la "disponibilita'" manifestata dall'Italia ad accogliere mamme e bambini a bordo delle navi. Dall'altra, il vicepremier leghista, Matteo Salvini, che da giorni ripete come una litania i "porti italiani sono chiusi" ai migranti, e che ribadisce il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 gennaio : Nave dei Migranti - Conte e Di Maio scavalcano Salvini : Immigrazione Di Maio nei guai coi sindaci sfida Salvini sui migranti Il capo M5S, su spinta di Roberto Fico, apre allo sbarco di donne e bambini dalle due navi Ong. Ma la Lega non gradisce. Cresce il fronte interno contro il dl Sicurezza di Luca De Carolis Grave ma non seria di Marco Travaglio Siccome in Italia la situazione è sempre grave ma non seria (Flaiano), fra i sindaci ribelli e il ministro dell’Interno si sta giocando la solita ...

Migranti - Malta risponde a Di Maio : “Valuta i fatti e stai attento a quello che dici” : Il governo maltese risponde a Luigi Di Maio, sul caso delle navi Sea Watch e Sea Eye con a bordo 49 Migranti, e raccomanda "al vicepresidente del Consiglio italiano di valutare i fatti prima di fare tali dichiarazioni pubbliche e di evitare di farne di simili in futuro". Il ministro dell'Interno, Michael Farrugia, ricorda inoltre che i Migranti soccorsi dalle due imbarcazioni erano più vicini all'Italia che a Malta.Continua a leggere

Migranti - Malta attacca Di Maio : "Valuti bene prima di parlare" : Malta si rivolge direttamente a Luigi Di Maio. Dopo l'apertura ai Migranti del vicepremier grillino, e di Conte,, che si è detto pronto ad accogliere donne e bambini che sono a bordo delle due navi ...

Migranti - Malta replica a parole Di Maio : 22.00 "Piuttosto che fare tali dichiarazioni contro Malta e la solidarietà europea, l'Italia dovrebbe partecipare al ricollocamento dei Migranti attualmente in corso". Così in una nota, il ministro degli Interni di Malta Michael Farrugia replica al governo italiano sulla vicenda dei Migranti a bordo delle due navi delle Ong. In particolare a Di Maio dice: "Il governo di Malta raccomanda al vicepremier di valutare questi fatti prima di fare ...