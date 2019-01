Finale Hopman Cup – la Svizzera si conferma campione | la coppia Federer-Bencic in trionfo

Finale Hopman Cup – La Germania riacciuffa la Svizzera - Angelique Kerber stende in due set la Bencic : La tedesca si aggiudica la seconda sfida di Germania-Svizzera, Finale della Hopman Cup: risultato adesso in parità dopo il primo punto conquistato da Federer La Germania torna in corsa, riacciuffando la Svizzera nella Finale di Hopman Cup. Dopo il vantaggio elvetico firmato Roger Federer, Angelique Kerber rimette tutto in parità superando in due set Belinda Bencic. Un successo di quest’ultima avrebbe potuto chiudere i conti, ma la ...

Finale Hopman Cup – Svizzera in vantaggio : Federer piega Zverev nel singolare maschile : Roger Federer si aggiudica la prima sfida di Germania-Svizzera, Finale della Hopman Cup: il tennista elvetico batte Alexander Zverev Cammino praticamente perfetto quello di Roger Federer alla Hopman Cup. Il tennista svizzero ha vinto ogni singolare giocato contro gli avversari di tutte le nazionali affrontate. Federer, attulamente numero 3 del ranking, ha ottenuto il successo più importante del torneo contro Alexander Zverev nel singolare ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Alexander Zverev porta la Germania in Finale e ritrova la Svizzera di Federer : Penultimo giorno di incontri nella Hopman Cup 2019, torneo/esibizione di Tennis che si sta disputando a Perth (Australia). Nella ultima tornata di partite del gruppo A, valida per definire la seconda finalista dopo la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic, è stata la Germania a festeggiare. I tedeschi, infatti, grazie al successo contro i padroni di casa australiani (2-1), si sono guadagnati la chance di affrontare nuovamente gli elvetici ...

Hopman Cup - Germania e Australia si contendono un posto in Finale : la Svizzera attende : Hopman Cup, Germania e Australia si affronteranno per definire la finalista che affronterà nel weekend la Svizzera di Federer Ultima giornata dedicata agli incontri di round robin per la 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della ”Perth Arena”. Nel girone A il testa a testa fra Germania e Australia deciderà quale ...

Hopman Cup : Svizzera in Finale : ANSA, - ROMA, 3 GEN - E' la Svizzera la prima finalista della 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF, in programma fino a sabato sul veloce ...

Hopman Cup - la Svizzera perde con la Grecia ma vola ugualmente in Finale : Hopman Cup, la Svizzera approda in finale nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Grecia: decisivo il doppio misto Hopman Cup, la Svizzera ha perso per 2-1 contro la Grecia. Dopo la vittoria di stamane di Federer su Tsitsipas, la Sakkari ha avuto la meglio della Bencic nel singolare femminile con il punteggio di 6-3 6-4. Decisivo dunque ai fini del punteggio il doppio misto giocato tra i quattro tennisti, con Sakkari/Tsitsipas che si ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera vola in Finale - decide il successo di Federer contro Tsitsipas : Va delineandosi il quadro della situazione nella Hopman Cup 2019 a Perth (Australia). Nel torneo/esibizione di Tennis sul cemento australiano, che vede protagoniste le rappresentative di otto Paesi, la Svizzera ha staccato il biglietto per la finale del 5 gennaio. Nella sessione serale, infatti, è stata decisiva la vittoria del n.3 del mondo Roger Federer opposto al talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.15 del ranking). Un riscontro che ha ...

Hopman Cup - Svizzera in Finale grazie ad un super Federer : Hopman Cup, Roger Federer ha trascinato la sua Svizzera sino alla finale, sconfitto oggi Tsitsipas in due set E’ la Svizzera la prima finalista della 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, in programma fino a sabato sul veloce indoor della ‘Perth Arena’ (sarà l’ultima volta del torneo intitolato al grande tennista e coach australiano: dal prossimo ...

Hopman Cup : Federer in Finale - Serena saluta con una vittoria : TORINO - Di scena il Gruppo B nella sesta giornata della 31esima edizione della Hopman Cup , tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall' ITF , in programma fino a sabato sul veloce ...