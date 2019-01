Cina | al via l’ottava edizione del festival del ghiaccio GALLERY

Cervia - ragazzo di 14 anni uccide il padre con un coltello da cuCina : raptus mentre giocavano insieme : Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira improvviso, un ragazzo poco più che 14enne ha accoltellato a morte il padre. È successo giovedì sera, intorno alle...

Allerta ai cittadini americani : «Attenti ai viaggi in Cina» : Gli Stati Uniti sferrano una nuova offensiva, questa volta sul fronte diplomatico anziché direttamente economico, nei confronti della Cina: il Dipartimento di Stato ha pubblicato un nuovo “travel advisory” che mette in guardia cittadini e imprenditori americani dai pericoli di recarsi nella potenza asiatica....

Cina : agevolazioni fiscali al via Il 2019 porta nuove deduzioni : Ora il fisco cinese appare più tarato sugli standard di una economia sempre più regolata dal mercato e a un costo della vita più vicino agli standard occidentali, in special modo nelle grandi città. ...

Cina : al via il quarto censimento nazionale sull'economia : Alla mezzanotte del primo gennaio 2019, la Cina ha avviato ufficialmente le attività di registrazione in loco per il quarto censimento economico nazionale. Secondo la normativa vigente, il censimento ...

Spoiler Un Posto al Sole : Silvia vuole far riavviCinare Guido e Mariella : Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto al Sole' le cui trame in queste settimane si sono concentrate soprattutto sull'omicidio di Veronica Viscardi in modo da poter scoprire il nome dell'assassino. La polizia è sempre più vicina alla verità mentre Ferri ha rischiato la sua vita; il ritorno di Mariella, invece, ha fatto capire a Guido quanto la donna sia importante per lui. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 31 ...

Fermo. Furto al deposito dei mediCinali in via Zeppilli : indagano i Carabinieri : Un danno importante a livello non solo economico ma anche umano. I malviventi, sicuramente più di due, sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato nel deposito di medicinali dell'Area ...

L’affasCinante mondo dei profumi : un viaggio incredibilmente avventuroso : Quali sono i profumi da uomo più richiesti? Indubbiamente, questa non è la sola domanda che ci si pone nell’avventurarsi

Via addobbi e abeti : la Cina vieta il Natale : Il riconoscimento, assegnato ogni tre anni, si basa su punteggi che prendono in considerazione le infrastrutture, i servizi, lo sviluppo sociale e l'economia del posto. 'Nel periodo di Natale le ...

Tornado a TerraCina : aiuti dalla Provincia peri nuovi alberi di viale della Vittoria : Approfondimenti Terracina dopo il Tornado, rinasce viale della Vittoria: 60 proposte inviate al Comune 22 novembre 2018 aiuti dalla Provincia per la ricostruzione di viale della Vittoria, la zona ...

La Cina ha arrestato un altro cittadino canadese (probabilmente per via del caso Huawei) : Un cittadino canadese è stato arrestato in Cina, secondo quanto riportato dal giornale canadese National Post mercoledì, citando fonti del ministero degli Esteri del Canada. Secondo la grandissima parte della stampa internazionale, anche questo arresto – il terzo degli ultimi giorni contro un

Cina : il presidente Xi inaugura la via Conferenza economica centrale per il lavoro : Pechino, 18 dic 06:04 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha commentato oggi lo stato del processo di riforma e apertura dell'economia nazionale, riconoscendone... , Cip,

TerraCina : chiusa al traffico la via Appia per allagamento : A causa di un allagamento, la strada statale 7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina. Lo rende noto l’Anas, spiegando che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto. L’impresa di pronto ...

Maltempo : chiuso tratto della SS7 Via Appia a TerraCina : La SS7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina, a causa di allagamenti. Anas rende noto che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto. L'articolo Maltempo: chiuso tratto della SS7 Via Appia a Terracina ...

GABANELLI/ Salviamo chi cura col cuore dai tecnocrati della mediCina : L'aziendalizzazione della sanità ha portato al prevalere di tecnica e protocolli. Ma negli ospedali ci sono medici e infermieri che ci mettono il cuore