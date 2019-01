Violenza negli stadi, sarà la Figc a valutare l’invito per i tifosi al Viminale

ilnapolista

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L’incontro con Salvini, appuntamento per lunedì 7 gennaio con Salvini al. A decidere se invitare o meno le rappresentanze deila Federcalcio. Lo scrive l’Ansa, che spiega come al vertice (in programma alle ore 16 nella Scuola Superiore di Polizia) saranno presenti tutte le istituzioni del calcio e dell’Interno. Questo l’elenco dei partecipanti alla riunione: oltre ai componenti dell’Osservatorio, interverranno il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i massimi rappresentanti di Coni,, Lega Serie A, Serie B e Lega Pro, Lega Dilettanti, nonché i Presidenti delle associazioni di Calciatori, Arbitri e Allenatori, e i Presidenti della Federazione Editori Fieg e dell’Ordine dei giornalisti. Come detto, al momento non è ...