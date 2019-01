Vice - L' uomo nell' ombra | la video recensione

Vice – L’uomo nell’ombra - la politica è una divertentissima tragedia : Ai Golden Globes, la cerimonia si svolgerà domenica 6 gennaio, Vice – L’uomo nell’ombra , il biopic su Dick Chaney, ha fatto il pieno di nomination, ben 6. Curiosamente, però, il film di Adam McKay, requisitoria sull'uomo che ha attraversato da protagonista cinquant’anni di politica americana, non è stato candidato nella categoria film drammatico, bensì commedia. Curiosamente ma non troppo. Adam McKay ci aveva già abituato a uno stile ...

Vice - L'UOMO NELL'OMBRA di Adam McKay - La recensione : Dick Cheney (Christian Bale) è un operaio elettrico del Wyoming che dopo aver deciso di svoltare la sua vita nell'accademia militare, inizia ad addentrarsi nel tessuto del potere politico e governativo degli Stati Uniti, all'inizio degli anni '70. Con il supporto della moglie Lynne (Amy Adam s) e con l'aiuto del mentore Donald Rumsfeld (Steve Carell), Cheney inizia una scalata politica che lo porterà a lavorare per l'amministrazione Nixon, a ...

Vice L’uomo nell’ombra film al cinema : cast - recensione - curiosità : Vice L’uomo nell’ombra è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 3 gennaio 2019. La pellicola diretta da Adam McKayha come protagonisti Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. Di seguito ecco cast , scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Vice L’uomo nell’ombra film al cinema : scheda e ...

Vice – L’uomo nell’ombra - com’è il Dick Cheney di Christian Bale : È un Christian Bale irriconoscibile quello che si può ammirare nel trailer italiano di Vice – L’uomo nell’ombra, film di Adam McKay in cui veste i panni (oversize) di Dick Cheney, Vice-presidente degli Stati Uniti durante l’amministrazione di George W. Bush (dal gennaio 2001). In poco più di un minuto il trailer dà un assaggio molto gustoso del film, mostrandone il ritmo e l’ironia, ma mettendo già le carte vincenti in ...