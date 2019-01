Torino | procura chiede sorveglianza speciale per 5 antagonisti tornati da Siria

Torino - procura chiede sorveglianza speciale per 5 antagonisti tornati da Siriia : Avevano combattutto a fianco dellìYpg curda, contro l'Isis. Per loro divieto di dimora per due anni. - Divieto di dimora per cinque persone che avevano combattuto in Siria a fianco delle milizie curde ...

Per la bimba morta sugli sci la Procura di Torino indaga 4 persone : Sarebbero quattro le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Torino per la vicenda della bimba romana di 9 anni, Camilla, morta ieri dopo un incidente sugli sci in alta Valle di Susa, sulle montagne olimpiche del Torinese. A quanto si apprende, si tratterebbe di dirigenti ed ex dirigenti della società che gestisce l’impianto del comprensorio dove si è verificato il fatto. La bimba, che indossava il ...

Bimba morta sugli sci : Procura Torino - quattro indagati : Sarebbero quattro le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Torino per la vicenda della Bimba romana di 9 anni, Camilla, morta ieri dopo un incidente sugli sci in alta Valle di ...

Papiro di Artemidoro - per la procura di Torino è un falso. Ma la truffa è prescritta : Il Papiro di Artemidoro, a lungo considerato un documento storico di inestimabile valore, è un falso. Lo stabiliscono gli studi raccolti nell'inchiesta della procura di Torino nei confronti di Serop Simonian, che nel 2004 riuscì a vendere il reperto, per un corrispettivo di 2 milioni e 750 mila euro, alla Fondazione per l'Arte della Compagnia San Paolo. Una truffa, per i magistrati torinesi, che resterà però impunita: ...

Salvini-Spataro - la procura di Torino : “Operazione contro mafia nigeriana conclusa il 5 dicembre. Sei i latitanti” : Un altro comunicato stampa per spiegare che l’operazione contro la mafia nigeriana si è conclusa soltanto nella serata del 5 dicembre. E quindi ben 36 ore dopo che il ministro dell’Interno ha pubblicizzato i 15 arresti con un post su twitter. Solo che alla fine le persone bloccate sono soltanto nove: sei, infatti, sono ancora latitanti. A due giorni dalla polemica con Matteo Salvini, Armando Spataro comunica i dettagli ...

Csm - nove magistrati si candidano per la successione di Spataro alla procura di Torino : c’è anche Palamara : Sono nove i pretendenti alla successione di Armando Spataro. Il procuratore di Torino lascerà la magistratura e andrà in pensione tra una decina di giorni per raggiunti limiti d’età. Il Consiglio superiore della magistratura ha messo il suo posto a concorso a ottobre, con il consueto margine di anticipo. E il 27 novembre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande. Oggi finiti sul tavolo del plenum. Il più noto aspirante alla ...

