Sanità | Istat | -1 | 5% medici di base nel triennio 2014-2016

Sanità - acquistati dalle Asl ma venduti dalle farmacie : l’affare dei medicinali che gli ospedali non riescono a distribuire : Ci sono centinaia di migliaia di medicinali, acquistati dalle aziende sanitarie, che ogni anno potrebbero essere distribuiti direttamente dagli ospedali e invece troviamo sempre più spesso nelle farmacie private con prezzi diversi per ogni regione. “Nei primi nove mesi del 2018 abbiamo pagato 640mila euro alle farmacie per la distribuzione di 158mila scatole di farmaci salvavita”, dice Corrado Busani, direttore del dipartimento farmaceutico ...