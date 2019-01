Roma | in arrivo delibera sui rifiuti | i cittadini potranno spazzare i ' loro' marciapiedi

Roma : ‘Salvamamme’ - in arrivo 10 befane vip con calza di 10 metri : Roma – Quest’anno la Befana di Salvamamme, CRI Roma e C.E.M. (Centro Educazione Motoria) sara’ un evento ricco di emozioni che regalera’ alle mamme e i loro bambini e ragazzi speciali momenti di musica, danza e umorismo e tanti doni che verranno distribuiti da Guido Aggiusta-giocattoli e da un effervescente gruppo di befane Vip, Patrizia Mirigliani, Cinzia Leone, Milena Miconi, Vira Carbone, Marina Crialesi, Flavia Vento, ...

Roma. Scuola : regolamento supplenze - in arrivo nuove insegnanti : L’Amministrazione capitolina sta mettendo in campo una serie di azioni di sistema con l’obiettivo di sanare il vulnus storico di

Meteo Roma. In arrivo aria molto fredda : Come anticipato la diminuzione termica registratasi a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno era in realtà sono un’assaggio del freddo che si avrà a partire dalla giornata di giovedì 3 gennaio, quando una possente elevazione dell’anticiclone azzorriano verso nord permetterà lo scivolamento, sulla nostra penisola, di aria gelida di origine Artico Continentale che ci terrà compagnia almeno fino all’Epifania e forse anche ...

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Lazio-Eintracht - il prefetto di Roma : «Dai tedeschi nessun avviso sull'arrivo degli ultrà violenti» : «C'erano personaggi a rischio, tra gli ultrà tedeschi, abbiamo fatto il possibile, i servizi della Questura erano stati preparati da giorni, ma le polizie straniere dovrebbero...

Lazio-Eintracht - in arrivo a Roma 9mila tifosi tedeschi - 400 ultras - anche dell'Atalanta : attenzione alta : Roma - È massima attenzione per la partita di Europa League Lazio - Eintracht Francoforte , in programma domani sera all' Olimpico , dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata. Si è ...

MANOVRA/ Le retRomarce - e la recessione - in arrivo con il deficit al 2% - IlSussidiario.net : Italia e Ue sembrano vicine a un accordo sulla MANOVRA. Per Bruxelles un passo indietro importante, per la nostra economia resta il rischio recessione

Smog a Roma - in arrivo nuove regole : ... e nel medio periodo la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa; attivare procedure di concerto con il ministero dell'Economia per ...

Roma - Raggi : "In arrivo nuovi bus" : In arrivo nuovi bus a Roma. ''Due grandi aziende italiane in difficoltà salvate in un colpo solo: oggi Industria Italiana Autobus, l'impresa vincitrice della gara Consip, ha ottenuto la fideiussione ...

Allerta meteo Toscana - Umbria e Lazio (Roma) : forti temporali stazionari in arrivo - alto rischio nubifragi : Intensa perturbazione alle porte, forti temporali nelle prossime ore al centro Italia. Allerta meteo su Toscana e Lazio. Allerta meteo / Una vasta perturbazione giunta sul Mediterraneo sta...

Meteo - allerta rossa su Veneto e Friuli. Rischi in Liguria - nubifragi in arrivo a Roma Frana a Crotone - 4 morti : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo forti temporali - vento e mareggiate : “Previste precipitazioni diffuse, anche per lunedì 29 ottobre, con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati, più probabili sui settori appenninici. Venti forti fino a burrasca da sud est sui settori appenninici, pianure occidentali e settore costieri. Valori stimati attorno a 70 km orari con raffiche anche oltre 90 km orari. Mare da molto fino ad agitato con alta probabilità di mareggiate. Prevista un’altezza d’onda ...