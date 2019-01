La pianista uccisa dopo un drink col killer

ilgiornale

(Di venerdì 4 gennaio 2019) È il 1988 e nella "Milano da bere", slogan coniato per la pubblicità di un noto amaro poi divenuto il manifesto di un'epoca, si vive bene ma si può morire male. Assassinati. Come Clotilde Fossati, per tutti Tilde. Da quando è nata, inizio secolo, Tilde ha sempre vissuto nello stesso appartamento, al 36 di corso di Porta Nuova; prima con i genitori, poi col marito, infine sola. Lì si sente a casa. Ma quella casa gliela vogliono portar via; lo stabile è stato rilevato da una finanziaria che ha cacciato, unol'altro, tutti gli inquilini per ristrutturarlo e vendere gli appartamenti, eccezion fatta per Tilde che non intende andarsene, neppure di fronte a uno sfratto notificatole quattro anni prima.Ultima abitante di quell'edificio ormai desolato, vive barricata dal giorno in cui in sua assenza qualcuno entra in casa e le sottrae 300mila lire. Tilde fa sprangare le finestre con assi di ...