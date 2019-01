' La casa di carta 3' le riprese a Firenze | fan in delirio in Piazza Duomo

La casa di carta 3 - Berlino e il Professore si incontrano in piazza del Duomo a Firenze : “Come è possibile?”. Sul set lo stupore dei fan : Berlino e il Professore che si abbracciano, col secondo sorpreso di vedere il suo vecchio amico, in piazza del Duomo a Firenze. La serie tv non in lingua inglese (spagnola) più vista della storia, targata Netflix, è sbarcata (ma solo per un giorno) nel capoluogo toscano. Centinaia di fan si sono assiepati intorno al set e hanno preso d’assalto gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso. Molti si stanno chiedendo quale senso abbia la scena. Tra ...

La casa di carta in Italia : scene della nuova stagione girate nel centro di Firenze : Venerdì 4 gennaio 2019 è una data particolare per Firenze: l’apprezzatissima serie spagnola La casa di carta arriva nel capoluogo toscano per girare diverse scene della nuova stagione (a detta di molti la terza ma, in realtà, è solo la seconda). La produzione targata Netflix sbarca quindi in Italia e sarà la città di Dante a fare da sfondo ad alcune delle vicende di cui saranno protagonisti il Professore e gli altri personaggi della ...

Ufficiale la presenza di Berlino ne La casa di Carta 3 - foto di Pedro Alonso a Firenze con Alvaro Morte per le riprese italiane : Ormai non vi è alcun dubbio sulla presenza del personaggio di Berlino ne La Casa di Carta 3: se il finale drammatico della seconda parte aveva lasciato pensare ad un addio, il fatto che Pedro Alonso sia a Firenze con Alvaro Morte per le riprese delle scene della terza stagione ambientate in Italia è una conferma implicita che il suo personaggio tornerà in onda nei nuovi episodi. ATTENZIONE SPOILER! Non vi sarebbe altro motivo, infatti, a ...

La casa di Carta arriva in Italia : una giornata di riprese a Firenze accolti su twitter dal sindaco : La serie cult del 2018, di cui più si è parlato negli ultimi mesi, che più a suscitato dibattito tra appassionati e detrattori, La Casa di Carta (La Casa de Papel in originale o Money Heist in inglese) arriva in Italia.Venerdì 4 gennaio Firenze farà da cornice ad alcune scene della terza stagione de La Casa di Carta, serie tv spagnola ormai diventata una produzione originale di Netflix con la terza stagione. Un set che la produzione non è ...

Firenze - che attesa per il set de "La casa di Carta". E il sindaco twitta al "professore" : Benvenuto a Firenze al cast della #Casadicarta , serie tv di grande successo. Invito @elprofesor & C. a vedere la Torre della Zecca: non è la Zecca di Madrid, ma qui nel '300 si coniava il fiorino e ...

Riprese de La casa di Carta 3 a Firenze il 4 gennaio - il set in centro storico : ecco le location autorizzate : Il nuovo anno inizia con una curiosa novità per gli abitanti del capoluogo toscano: il 4 gennaio si terranno diverse Riprese de la Casa di Carta 3 a Firenze, in pieno centro storico. La voce che circolava in rete si è rivelata fondata: anche l'Italia sarà dunque tra le ambientazioni del terzo capitolo della saga dei rapinatori spagnola creata da Alex Pina e diventata in poco più di un anno la serie più vista su Netflix tra quelle non in ...

Uno dei personaggi de La casa di Carta non esisteva ed è stato aggiunto dopo i primi episodi : le rivelazioni degli sceneggiatori : Senza ombra di dubbio è stata la serie rivelazione dell'anno, ma avrebbe potuto essere molto diversa da come la conosciamo visto che uno dei personaggi de La Casa di Carta non avrebbe dovuto esserci stando all'idea iniziale. Il gruppo di spiantati rapinatori della Zecca di stato spagnola, messo insieme dal geniale Professore Sergio Marquina (Alvaro Morte), avrebbe potuto avere almeno un componente mancante, stando a quanto recentemente ...

