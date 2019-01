Ciclomercato 2019 | Ganna e Ciccone tra i trasferimenti più importanti degli italiani

Blastingnews

: RT @SpazioCiclismo: È completo con 12 unità l'organico 2019 del Team Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze #SpazioMercato #CicloMercato h… - BassasLopez : RT @SpazioCiclismo: È completo con 12 unità l'organico 2019 del Team Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze #SpazioMercato #CicloMercato h… - lamicheho : RT @Cicloweb_it: La Androni Giocattoli-Sidermec presenta la nuova maglia e ufficializza il colombiano Cardona - Cicloweb_it : La Androni Giocattoli-Sidermec presenta la nuova maglia e ufficializza il colombiano Cardona -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La stagione ciclisticaè alle porte, il Tour Down Under in Australia è per tradizione il battesimo della stagione e gli organici delle squadre che prenderanno parte al via sono assai cambiati. Ilè stato molto movimentato in questi mesi di riposo, frutto dei nuovi sponsor e dei talenti emergenti. Molti portacoloricon alle spalle curriculum di tutto rispetto hanno cambiato squadra, alcuni sono approdati in team con budget e organici piùmentre altri in squadre “minori” per avere più spazio e nuovi stimoli.Gliin World Tour Il passaggio in squadre World Tour può essere un salto di qualità, per le gare che queste squadre disputano e per il livelloatleti presenti. Diverse le situazioni che portano a questo scelta, come la crescita per i giovani sopratutto, oppure per mettere al servizio dei migliori il proprio contributo da gregario. ...