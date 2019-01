Tenta il suicidio due volte in 48 ore | salvato dai carabinieri

Uccide ex moglie e Tenta il suicidio : Una donna, di 60 anni, è stata assassinata a Giarre, nel catanese, in corso delle Province. L'omicida si sospetta possa essere l'ex marito che ha poi tentato il suicidio. L'uomo in gravi condizioni è ...

Giarre. Francesco Privitera uccide l’ex moglie Sara Parisi poi Tenta il suicidio : Efferato femminicidio nel Catanese. Sara Parisi è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre. Il delitto è avvenuto in

Uccide in strada l'ex moglie nel Catanese e Tenta il suicidio : Una 60enne, Sara Parisi, è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre. L'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna. A sparare sarebbe stato l'ex marito, dal quale era separato da anni, che poi avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma. L'uomo è stato soccorso da personale del 118 e trasferito in elicottero in gravi condizioni in un ospedale di Catania. La ricostruzione dell'accaduto è dei ...

Robbiate. Marco Olginati uccide la madre Luigia Mauri poi Tenta il suicidio : Matricidio a Robbiate in provincia di Lecco. Marco Olginati prima ha ammazzato l’anziana madre a martellate, poi ha cercato di

Robbiate - uccide la madre 89enne e Tenta il suicidio : Robbiate, uccide la madre 89enne e tenta il suicidio A lanciare l'allarme è stata un'addetta dell'assistenza domiciliare che seguiva la famiglia che ha più volte suonato il campanello senza ricevere risposta. Sono stati i vigili del fuoco a scoprire il corpo della donna e il figlio 60enne con vistose ferite alla ...

