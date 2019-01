Micaela Ramazzotti single e sola a Cortina d’Ampezzo

Paolo Virzì molto provato lascia la casa di famiglia dove viveva con Micaela Ramazzotti e i loro due figli : Paolo Virzì è chiaramente provato mentre lascia la casa che condivideva con Micaela Ramazzotti e i loro due figli Jacopo e Anna, rispettivamente di otto e cinque anni. I paparazzi appostati di fianco all’abitazione documentano la scena, pubblicata da Diva e Donna, con il regista che si abbandona a un pianto di sfogo mentre la moglie appare più serena in viso. Mentre i traslocatori sgombrano la casa, Virzì è scuro in volto, coperto da ...

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si separano dopo 10 anni di matrimonio : Paparazzato mentre lascia il tetto coniugale in lacrime. Le foto pubblicate da “Diva e donna” mostrano un insolito Paolo Virzì. dopo l’inattesa separazione con Micaela Ramazzotti, con cui è stato sposato quasi dieci anni e ha avuto due figli, il regista ha dovuto lasciare la casa che condividevano. Dei paparazzi erano appostati di fianco all’abitazione e hanno documentato la scena, scattando diverse fotografie nelle quali si vede anche un Virzì ...

Paolo Virzì lascia la casa che divideva con Micaela Ramazzotti e scoppia a piangere : Ancora un momento difficile per il regista Paolo Virzì: dopo l’inattesa separazione con Micaela Ramazzotti, con cui è stato sposato quasi dieci anni e ha avuto due figli, il cineasta ha dovuto lasciare la casa che condividevano. Dei paparazzi erano appostati di fianco all’abitazione e hanno documentato la scena, scattando diverse fotografie nelle quali si vede anche un Virzì chiaramente provato che, a un tratto, si abbandona pure a ...

Paolo Virzì in lacrime - lascia la casa di famiglia dopo l?addio a Micaela Ramazzotti : Non è un momento facile per l'acclamato regista Paolo Virzì che, come riportato da Leggo.it, ha messo fine al suo matrimonio durato quasi dieci anni con l?attrice Micaela...

Gabriele Muccino - foto con Micaela Ramazzotti : "Nessuna storia d'amore - parlavamo di lavoro" : Il settimanale Oggi nei giorni scorsi ha pubblicato alcune foto nelle quali erano immortalati Gabriele Muccino e Micaela Ramazzotti in un locale insieme. I due, la sera dello scorso 31 ottobre – cioè una decina di giorni prima dell’annuncio della fine del matrimonio tra l'attrice e Paolo Virzì – erano entrati in un pub romano mascherati per la festa di Halloween. Poi, una volta sedutisi in un privé, si erano tolti le maschere. Pochi ...

Micaela Ramazzotti - litiga al ristorante : battibecco con un uomo. E un cliente sdrammatizza : «Magna tranquilla...» : Dopo dieci anni di matrimonio è finito l?amore tra Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì. E l?attrice, al quale è stato subito attribuito un flirt con...

Gabriele Muccino smentisce il flirt con Micaela Ramazzotti : “Ci siamo incontrati in quel locale perché lei sarà nel mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Mia moglie Angelica, lo sapeva. E non è vero che ci siamo baciati”. Gabriele Muccino rompe il silenzio circa il presunto flirt con Micaela Ramazzotti che sembrava pronta a cambiare pagina dopo la separazione da Paolo Virzì. I due, infatti, sono stati avvistati la sera dello scorso 31 ottobre – una decina di giorni ...

Gabriele Muccino smentisce i pettegolezzi sulla love story con Micaela Ramazzotti : Dopo la separazione dal regista Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti è al centro di polemiche e algidi pettegolezzi. Solo qualche giorno fa è trapelata una foto in cui l'attrice è stata pizzicata in ...

Micaela Ramazzotti aggredisce verbalmente uno sconosciuto in un ristorante di Roma : La notizia viene riportata da Dagospia e racconta di un fatto accaduto ieri sera in un ristornate della Capitale a Michaela Ramazzotti . L'attrice ed ex moglie di Paolo Virzì, già pizzicata insieme ad ...

Micaela Ramazzotti dopo Virzì arriva Gabriele Muccino : Sembrerebbe che l’attrice Micaela Ramazzotti dopo la fresca dalla separazione col marito regista Paolo Virzì sia molto vicina con un altro regista, Gabriele Muccino. L’attrice ha recentemente annunciato la separazione dal marito, conosciuto sul set di “Tutta la vita davanti”, è stata sposata con Virzì per oltre 10 anni e dalla loro relazione sono nati i figli Jacopo e Anna, mentre Muccino è papà di Angelica. Galeotta sarebbe stata la notte di ...

Gabriele Muccino-Micaela Ramazzotti - flirt tra i due? Il regista rompe il silenzio : “Ci siamo incontrati in quel locale perché lei sarà nel mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Mia moglie Angelica, lo sapeva. E non è vero che ci siamo baciati”. Così Gabriele Muccino risponde a Vanity Fair mentre da ore circolano voci su un suo presunto flirt con Micaela Ramazzotti. I due sono stati infatti fotografati in un pub dal settimanale Oggi. Lei è fresca di separazione dal collega di Muccino, Paolo ...

Micaela Ramazzotti dopo Paolo Virzì ricomincia da Gabriele Muccino : Micaela Ramazzotti sembra pronta a cambiare pagina dopo la separazione da Paolo Virzì e lo fa con un altro regista, Gabriele Muccino. I due, infatti, sono stati avvistati la sera dello scorso 31 ottobre – una decina di giorni prima dell’annuncio della separazione – in un pub romano dove sono entrati mascherati per la festa di Halloween. Poi, una volta sedutisi in un privé, si sono tolti le maschere e avrebbero goduto della ...

Gabriele Muccino e Micaela Ramazzotti - «I migliori anni della nostra vita» : «Ci siamo incontrati in quel locale perché lei sarà nel mio prossimo progetto cinematografico. Lo sapevano tutti. Mia moglie Angelica, lo sapeva. E non è vero che ci siamo baciati». Per Gabriele Muccino, che risponde alla nostra telefonata, è un momento delicato. In rete si stanno diffondendo a effetto domino le foto e i racconti dello «scandalo». Le ha pubblicate Oggi. Lui è ritratto in un pub, la notte di Halloween, tra il mascherato e il ...

Micaela Ramazzotti e Gabriele Muccino stanno insieme?/ Dopo Paolo Virzì c'è un nuovo amore? "Molto intimi…" - IlSussidiario.net : Secondo quanto si legge sulle pagine del settimanale Chi, Micaela Ramazzotti potrebbe già avere un nuovo amore: lui è Gabriele Muccino.