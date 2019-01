“Luigi Di Maio ricoverato al Gemelli” | la notizia pubblicata e poi cancellata da

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) “Ultim’ora: Luigi Diall’ospedale Gemelli a Roma“: è laapparsa giovedì pomeriggio per pochi secondi sull’home page del sito di Repubblica, segnalata come “ultim’ora” ma rivelatasi poi infondata. A smentirla è stata lo stesso vicepremier Dicon un post sulla sua pagina Facebook: “Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi volevaal Gemelli. Ovviamente smentisco l’ennesima bufala di questo giornale. Sto benissimo! Anche se ora mi tocca fare gli scongiuri”, ha scritto pubblicando la foto del sito di Repubblica con la fake news.Un’ora dopo è arrivata la rettifica del quotidiano che ha chiarito su Twitter quanto accaduto: “Per un disguido tecnico alle 17,29 su Repubblica.it è apparsa una ultim’ora relativa al ricovero di Luigi Di. Il titolo, ...