Usa | gas lacrimogeni contro i migranti al confine col Messico | ' ' Colpiti anche donne e

"Autodifesa" : autorità Usa giustificano l'uso di gas lacrimogeni contro migranti - : Le guardie di frontiera statunitensi hanno dichiarato di aver usato i gas lacrimogeni contro i migranti al confine col Messico perseguendo l'autodifesa, scrive il New York Times con riferimento al ...

Stati Uniti - polizia Usa gas lacrimogeni contro migranti a confine Messico. Arrestate 25 persone : Le autorita' americane hanno usato gas lacrimogeni per respingere circa 150 migranti arrivati con una 'carovana' dall'Honduras che stavano tentando di sfondare la recinzione al confine tra Usa e Messico a Tijuana. Lo scrive l'Ap, riferendo di almeno tre raffiche di gas nelle prime ore di oggi nella parte messicana della frontiera. Tra i migranti presi di mira anche donne e bambini, nonche' alcuni reporter. La polizia di frontiera ha sostenuto ...

Usa - nuovo calo delle scorte di gas settimanali : Diminuiscono ancora, ma meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l' Energy Information Administration , EIA,, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli ...

Paul Gascoigne accUsato di violenza sessuale si dichiara estraneo ai fatti : Paul Gascoigne si è dichiarato non colpevole di violenza sessuale nei confronti di una donna che lo ha accusato L’ex star del calcio inglese Paul Gascoigne si è dichiarato non colpevole di un’accusa di violenza sessuale. Il cinquantatreenne ex centrocampista di Newcastle, Tottenham, Lazio e Rangers è apparso oggi davanti alla Peterlee Magistrates’ Court. Gascoigne è stato accusato il mese scorso di una aggressione ...

Usa - suore sottraevano soldi della scuola per andare a Las Vegas : Due suore rubavano soldi, frutto di donazioni alla scuola cattolica di St. James, a sud di Los Angeles, per andare a giocare d'azzardo a Las Vegas. Succede negli Stati Uniti ma reso noto soltanto ieri. Le due religiose in questione, suor Mary Margaret Kreuper e suor Lana Chang, sono state accusate sia dall'arcidiocesi di Los Angeles sia dalle autorità locali della stessa cittadina di appropriazione indebita. Le due suore rubavano per andare a ...

Usa - taglia la pancia alla vicina incinta e le ruba il bebè : ergastolo : Savannah Greywind, una 22enne del Nord Dakota (Usa), ha pagato con la vita un gesto di solidarietà. Si era recata l'anno scorso, in agosto, al piano di sopra, dalla vicina di casa Brooke Crews, per aiutarla a cucire un abito. Savannah era all'ottavo mese di gravidanza, a breve sarebbe diventata mamma ed era felicissima. Anche Brooke, 36 anni, voleva un figlio ma non era mai riuscita a restare incinta. Aveva persino fatto credere al compagno di ...

Roma - gas in galleria : chiUsa e poi riaperta stazione metro B : Intervento dei vigili del fuoco nella stazione metro Laurentina a Roma per concentrazione di gas all'interno della galleria a causa di una perdita da una condotta stradale . Il servizio della linea B ...

Siria : Usa accUsano Russia e Assad di avere Usato gas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Leo Gassman : "Mio padre non ha mai interferito con il mio lavoro. A X Factor ho creato qualcosa di mio - senza Usare il cognome" : Leo Gassman è uscito alle semifinali di X-Factor 12, ma non si dispera: "Non mi pento di come si andata e penso che gli obiettivi si raggiungano con il tempo [...] ho cercato di essere il più puro possibile cercando di prendere ogni attimo, ogni suggerimento, ogni emozione e ogni cosa che poteva regalarmi la gente. È stato un orgoglio uscire alla semifinale e so di essermi fatto valere".A Vanity Fair ha raccontato della sua ...

I giudici del Tribunale di SiracUsa - hanno condannato all'ergastolo - Christian Leonardi [Video] : 5 dicembre 2018 - Dopo una lunga Camera di Consiglio e 48 udienze celebratesi in primo grado presso il Tribunale di Siracusa i giudici rappresentati dalla dottoressa Giuseppina Storaci, hanno ...