Terremoto Catania | sopralluoghi e verifiche | 422 case inagibili e 1096 sfollati

meteoweb.eu

: Buon Anno a tutti e un augurio speciale alle famiglie che proprio in questi giorni sono in difficoltà a causa del t… - JerryCala : Buon Anno a tutti e un augurio speciale alle famiglie che proprio in questi giorni sono in difficoltà a causa del t… - emergenzavvf : #Catania #31dic 15:00, dalla scossa di #terremoto del #26dic sono stati 1.300 gli interventi dei #vigilidelfuoco pe… - matteosalvinimi : Non potevo lasciare la splendida Catania, dopo la riunione sul terremoto in Prefettura e un’ora di passeggiata in c… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) In provincia diproseguono iper la verifica delledanneggiate dalmagnitudo 4.9 del 28 dicembre: ieri i tecnici ne hanno eseguiti 255 a fronte delle 4.943 richieste complessive. Salgono così a 1520 lefinora eseguite. Lesono 422, quelle parzialmente agibili 410 e quelle agibili 688. Su 88 plessi scolastici ne sono stati controllati 47, di questi 33 sono agibili, 11 parzialmentee 3 non agibili. Confermato il numero degli. Sono 300 quelli che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche.L'articolo, 422Meteo Web.