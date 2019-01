Palagiustizia Bari | terminato sgombero

Palagiustizia di Bari - concluso il trasloco della Procura nella nuova sede di Poggiofranco : L'ultimo magistrato della Procura di Bari ancora in servizio nella sede a rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz si è trasferito oggi nella nuova sede di via Dioguardi, al quartiere ...

Bari - Palagiustizia inagibile : nel trasloco buttato paravento per pentiti. Prolunghe ed ore d’attesa - poi parla da aula vicina : Il paravento che protegge i collaboratori di giustizia dallo sguardo degli imputati durante le deposizioni nei processi per mafia è probabilmente finito in discarica, gettato tra i rifiuti durante il trasloco del tribunale di Bari nella sezione distaccata di Modugno, a causa dell’inagibilità del Palagiustizia. Così per permettere al “pentito” di essere ascoltato nel dibattimento, visto che l’impianto di videoconferenza ...