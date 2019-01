Ornella Muti | Dovevo interpretare Veronica Lario in Loro di Sorrentino | ma non

Problemi di salute per Ornella Muti : disdice a Ragusa : La famosa attrice Ornella Muti oggi non potrà andare in scena a Ragusa per Teatro in Primo Piano per Problemi di salute, postumi di broncopolmonite

Ornella Muti al Perracchio di Ragusa : Ornella Muti sabato, 15 dicembre, a Ragusa per interpretare la governante di Vitaliano Brancati. Assieme a lei anche Enrico Guarneri.

Ornella Muti nuda e incinta - la foto social pubblicata da Naike : E' un'Ornella Muti mai vista, quella apparsa oggi sull'account Instagram della figlia Naike Rivelli. La diva romana, 63 anni all'anagrafe, appare infatti completamente nuda e incinta, in una foto di 35 anni or sono, quando Ornella aspettava Carolina, figlia avuta con Federico Fachinetti.''La Dea Ornella Muti e mia sorella'', scrive Naike sui social, impreziositi da un'immagine privata e inedita della bellissima attrice, da poco tornata ...

Walter Nudo : proposta osé di Naike Rivelli - figlia di Ornella Muti : Walter Nudo è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip di questa edizione che si appresta a terminare. L'uomo è ormai arrivato in finale e molti sono i telespettatori che fanno il tifo per lui. Nudo ha infatti conquistato tantissimi italiani con il suo sex appeal e con il suo modo di fare molto simpatico, ma allo stesso tempo riservato. Chi segue il GF Vip, sarà sicuramente al corrente che Walter ha rivelato di non avere rapporti intimi ormai ...

Ornella Muti al pronto soccorso a causa di una polmonite : Brutta esperienza per Ornella Muti, che è finita al pronto soccorso a causa di una brutta polmonite. L’attrice ha svelato di essere stata ricoverata con un post pubblicato dalla figlia Naike su Instagram e in seguito ripostato anche dalla stessa Muti. “Grazie ospedale Ovada” ha scritto, mostrando una foto in cui è seduta su un lettino d’ospedale accanto ad una dottoressa. Nello scatto si vede chiaramente che la star di ...

Ornella Muti in ospedale per polmonite - lo rivela la figlia Naike Rivelli : Ornella Muti è finita al pronto soccorso di Ovada, in provincia di Alessandria, per una polmonite: a rivelarlo è la figlia dell'attrice, Naike Rivelli, attraverso un post su Instagram nel quale ha immortalato la madre sorridente accanto alla dottoressa (poi pubblicato dalla Muti stessa). L'hashtag è appunto #polmonite.Le cose dunque sembrano essersi messe per il meglio per l'attrice, che da qualche tempo, dopo aver accelerato lo sfratto ...