Felicità è | mio marito che dice «Siamo una famiglia | io te e la mamma»

famigliacristiana

: @babylonboss mi piace quello che c'è scritto sul suo profilo! il fatto che siamo nati anche per essere felici è una… - GBussacchetti : @babylonboss mi piace quello che c'è scritto sul suo profilo! il fatto che siamo nati anche per essere felici è una… - scrivodizain : Ieri mi sono trovata a guardare l’archivio di snapchat e mi sono imbattuta nelle foto di quasi 3 anni fa e c’era un… - FPZ22 : #2gennaio quando ero piccolo non vedevi l'ora che veniva questo giorno per festeggiare il mio e scattare i regali.… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ma non un padre qualsiasi, un padre come miliardi di altri, ma il tuo papà, qualcuno che guardandoti può dire 'figlia mia' e tu puoi dire 'papà mio', non uguale a nessun altro al mondo. Ma non basta: ...