Travolge la folla con l' auto a Bottrop | 4 feriti gravi «Movente xenofobo»

Un uomo Travolge folla con l’auto - quattro feriti : Almeno quattro persone sono rimaste ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'automobile, in quello che appare un attacco diretto agli stranieri. Il fatto e' avvenuto poco dopo la mezzanotte. L'autista e' fuggito verso la vicina citta' di Essen prima di essere fermato e arrestato dalla polizia. Tra le persone colpite dalla macchina c'erano cittadini siriani e afghani. ...

