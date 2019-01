Pellegrino 1° podio azzurro del 2019

Tour de Ski - il primo podio dell'Italia nel 2019 è di Federico Pellegrino : A vincere è stato il norvegese Johannes Klebo , al 17esimo successo in Coppa del Mondo , mentre al terzo posto si è classificato il russo Sergey Ustiugov . Nella gara di Sprint tl femminile si è ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1 gennaio : Pellegrino subito sul podio! Ora 4 Trampolini e sci alpino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali, oggi martedì 1° gennaio. Buon Capodanno a tutti, l'anno incomincia con una ricca giornata sulla neve che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Sono infatti in programma tre eventi di punta per incominciare il 2019 nel migliore dei modi, lo spettacolo sarà sicuramente entusiasmante e ne vedremo davvero delle belle. Si incomincia con la terza tappa del Tour ...

Fondo - Tour de ski : Pellegrino 2° nella Sprint - primo podio azzurro 2019 : ... che è stata una sorta di finale anticipata, e infine nel farsi largo insieme al giovane vichingo che si prende la 17a vittoria in Coppa del Mondo e il 25° podio, mentre il campione del mondo ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val Müstair 2019 : Federico Pellegrino inaugura l’anno con un podio! Klaebo imbattibile : Un Capodanno felice per lo sport italiano. E’ Federico Pellegrino a regalare il primo podio del 2019 nella terza tappa del Tour de Ski di sci di fondo, la sprint in tecnica libera della Val Müstair (Svizzera). Il campione del mondo in carica ha brindato ad un importante secondo posto, battuto solo dall’inarrivabile norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Il podio è stato completato dal russo Sergey Ustiugov, che ha preceduto al ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 in DIRETTA : inizia la fase finale - Federico Pellegrino si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo, sprint a tecnica libera in Val Mustair. Capodanno sulla neve per tutti gli atleti impegnati in terra svizzera, l'anno incomincia con una prova sulla distanza breve dopo le due gare di Dobbiaco. Si preannuncia grande spettacolo, i big sono pronti per darsi battaglia sia per la vittoria nella singola tappa sia per ottenere un risultato importante ...

Sci di fondo - i precedenti dell’Italia al Tour de Ski. Pellegrino a podio da sei anni nelle sprint - le donne aspettano dal 2011 : La storia dell’Italia al Tour de Ski qualche soddisfazione l’ha regalata, ma senza mai arrivare al successo complessivo. Dalla stagione 2006-2007, quella in cui si è inaugurato questo particolare evento in forma di corsa a tappe, sono state soprattutto le donne a fare le cose migliori, finché sono state competitive Arianna Follis e Marianna Longa, mentre l’unico uomo a regalare risultati importanti in termini di classifica ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino a podio nella sprint di Davos : ottimo secondo posto dell’azzurro : Pellegrino, un secondo posto che sa di vittoria nella sprint di Davos dopo incidenti e ripescaggi. Volano Klaebo e Nilsson, Laurent 15a fra le donne E’ un secondo posto che sa di vittoria quello di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Coppa del mondo a Davos. Il vicecampione olimpico si è inchinato all’asso norvegese Johannes Klaebo al termine di una gara ricca di asperità. Tutto è filato liscio fino ai ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lillehammer 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino all'assalto del podio - Greta Laurent passa ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di venerdì 30 novembre. Dopo il fine settimana di Ruka, quest'anno il primo trittico di competizioni del circuito maggiore si terrà a Lillehammer, in Norvegia, terra che evoca dolcissimi ricordi al fondo italiano. Oggi si disputano le Sprint a tecnica libera maschile e femminile. Tra i protagonisti ci sarà l'azzurro Federico Pellegrino, che partirà con ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lillehammer 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino all’assalto del podio - Greta Laurent per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di venerdì 30 novembre. Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni del circuito maggiore si terrà a Lillehammer, in Norvegia, terra che evoca dolcissimi ricordi al fondo italiano. Oggi si disputano le Sprint a tecnica libera maschile e femminile. Tra i protagonisti ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con ...